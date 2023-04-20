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Mustafa Varank, İstiklal Caddesi'nde Togg ile tur attı

Mustafa Varank, İstiklal Caddesi'nde Togg ile tur attı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ilk şehir içi kuluçka merkezi olan Cube Beyoğlu’nun açılışı için geldiği İstiklal Caddesinde Togg ile tur atarken tarihi mekanların önünde Togg ile poz verdi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ilk şehir içi kuluçka merkezi olan Cube Beyoğlu’nun açılışı için İstanbul'da...

Açılış işin gelen Varank, İstiklal Caddesinde Togg ile tur attı.

Mis Sokaktaki açılışın ardından Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın teklifi üzerine İstiklal Caddesinin simge eserleri, Anadolu rengindeki Bursalı Togg’un uğrak noktaları oldu.

Tarihi ve turistik mekanlarda Togg'lu poz

16 BRS 99 plakalı akıllı cihazın direksiyonuna geçen Bakan Varank, 29 Ekim’de yeniden açılan Atatürk Kültür Merkezi, Taksim Camii ve Galata Kulesi gibi Beyoğlu ile anılan tarihi ve turistik yerlerin önünde durarak fotoğraf çektirdi.

İstiklal Caddesi’nin kırmızı renkli nostaljik tramvayının güzergahı da bir süre Anadolu rengi Togg’un rotasında yer aldı.

Bakan Varank ile birlikte T10X’de seyahat eden Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ve Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu da ilk Togg deneyimini yaşamış oldu.

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