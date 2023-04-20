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Sivasspor - Trabzonspor maçı (CANLI SKOR)

Sivasspor - Trabzonspor maçı (CANLI SKOR)

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşı karşıya geliyor.

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Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor'la karşılaşacak.

SİVASSPOR 2-1 TRABZONSPOR (CANLI SKOR)

Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetecek. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligde geride kalan 28 maçında 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 31 puan topladı.

Trabzonspor ise ligde bugüne kadar oynadığı 28 maçta 13 galibiyet ve 6 beraberlik alarak 45 puanla 5. sırada yer alıyor.

İlk 11'ler
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli, Appindangoye, Goutas, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Charisis, Saiz, Erdoğan, Gradel, Yatabare

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Bartra, Eren, Doğucan, Siopis, Markovic, Yusuf, Bardhi, Maxi Gomez

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