AK Parti binasına kurşun yağdıran saldırgan: Atatürk için yaptım

Çukurova ilçesinde bulunan AK Parti binasına akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenleyen şahıs, kısa sürede polis ekiplerince yakalandı. Saldırganın, gözaltına alındığı sırada söylemleri dikkat çekti.

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Adana'nın Çukurova ilçesinde bu akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Kentte bulunan AK Parti binası, kurşunların hedefi oldu.

6 Şubat depremleri nedeniyle tedbir amaçlı bir süredir boş olan Çukurova İlçe Başkanlığı binasına pompalı tüfekle ateş edildi.

Elinde pompalı tüfekle bina önüne gelen şahıs, kurşun yağdırdı.

Saldırı anlarına ait görüntüler, çevredekilerin telefon kameralarına yansıdı.

Öte yandan saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli, çok geçmeden emniyet ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

İsminin E.K. olduğu öğrenilen saldırgan, Emniyet Müdürlüğüne götürülmek üzere gözaltına alındı.

"Atatürk için yaptım"

Bu sırada araca bindiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Saldırganın sözleri ise gündem oldu.

E.K., "Atatürk için yaptım. CHP'nin binasına sıktılar. Bilirler kim sıktığını. Cesur olun, cesur." ifadelerini kullandı.

"Saldırgan binaya 14 el ateş etmiş"

Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

AK Parti Çukurova ilçe binası olarak kullanılan ancak deprem nedeniyle tedbiren boşaltılan binaya 1999 doğumlu E.A. isimli şahıs tarafından pompalı tüfekle saldırı gerçekleştirilmiş, saldırgan binaya 14 el ateş etmiş, atılan mermiler parti binası duvarına ve parti tabelasına isabet etmiştir. Fail, emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alınmış olup ilk ifadesinde, AK Parti binasını bilerek hedef aldığını ve bilerek ateş ettiğini söylemiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.