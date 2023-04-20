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Karadeniz gazında ilk ateş yakıldı: 'Ben doğalgaz Aleviyim' esprileri

Karadeniz gazında ilk ateş yakıldı: 'Ben doğalgaz Aleviyim' esprileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filyos Limanı'nda düzenlenen törenle karaya çıkarılan ilk Karadeniz gazını ateşe verdi. Gazın yakılmasının ardından sosyal medyada bazı kullanıcılar Kılıçdaroğlu'nun 'Aleviyim' açıklaması üzerinden geyik yapmaya başladı.

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Türkiye, seçime doğru giderken önemli projelerini hayat geçirmeye devam ediyor.

Bu süreçte merakla beklenen projelerden biri de enerji sektöründe hayata geçirildi. Türkiye, doğalgazına kavuştu.

Tarihin en önemli adımlarından biri olan Karadeniz gazı, bugün Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde ilk kez karaya çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, ilk ateşi yaktı.

Doğalgazın ilk faz üretimine geçilmesinin ardından sosyal medyada muhalif kesimin söylemleri de geyik konusu oldu.

"Ben doğalgaz Aleviyim"

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı "Ben Aleviyim" açıklamasına ithafen "Ben doğalgaz Aleviyim" esprileri yapılmaya başlandı.

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