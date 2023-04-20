Erdoğan müjdeleri verdi! Vatandaşlarımızın evlerinde kullandığı doğal gazı 1 yıl ücretsiz vereceğiz

Karadeniz'de bulunan 710 milyar metreküplük gazın karaya ulaşması tamamlandı. Karadeniz gazının devreye alındığı törende iki farklı müjde açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımızın evlerinde kullandığı aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen doğal gazı 1 yıl ücretsiz vereceğiz. Tüm Türkiye'de ısınma dahil tüm doğal gaz kullanımı 1 ay ücretsiz olacak." ifadelerini kullandı.

Abone ol

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Bugün Filyos'ta ülkemizin 2 bayramını bir arada kutlamak üzere bir aradayız. Birisi Ramazan Bayramıdır, tebrik ediyorum. Rabbimden milletimizin tamamiyle birlikte buradaki kardeşlerimizin her birini afetsiz, kazasız, belasız, huzurlu, mutlu, güvenli nice bayramlara eriştirmesini diliyorum. İkinci bayramımız, ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir adım olan Karadeniz gazının devreye alınmasıdır. Bu projenin ilk adımını, 2020 Ağustos'unda Filyos'un 175 km açığındaki Sakarya Gaz sahasında, Fatih gemisinin sondajıyla atmıştık. Tuna 1 kuyusunda, 320 milyar metreküplük rezrev olduğu gösterildi. İlave sondajla bu rakam 405 milyar metreküpe yükseldi. Fatih'e Kanuni'nin de katılmasıyla birlikte rezerv miktarı 540 milyar metreküpe çıktı. Yavuz gemimizin de katılmasıyla uluslararası değerlendirme şirketine yaptırdığımız modellemeyle gaz miktarı 652 milyar metreküp olarak tescillendi.

"Ülkemizin yıllık ihtiyacının yüzde 30'unu buradan karışlayacağız"

Çaycuma-1 kuyusunda da 58 milyar metreküp rezerv keşfi yapıldı. Böylece Karadeniz'de gaz rezervimiz 710 milyar metreküpe ulaştı. Ocak 2021'de kara tesisinin inşasına başladık. Sahadan kuyuya, ilk doğal gaz akışının tesislerini tamamladık. 1 yıl önce Karadeniz altındaki keşfin ilk kaynağını yaptık. Geçtiğimiz yılın Haziran'ında önce sığ sonra derin denizde boru serimi yaptık. Derin deniz kordon hattının etüdlerine, Mart'tan itibaren sistemin testlerine başladık. 10 bin personel, 50 geminin geceli gündüzlü çalışmanın gururu milletimizin tamamına aittir.Dünyanın diğer yerlerinde 6-7 yıl süren keşfedilen gazı, kullanılabilir gazı kullanma süresini 3 yılın altına indirdik. Keşiften 32 ay sonda gazın devreye alınma töreniyle mu bu yolculuğun en mutlu anına geldik. Sakarya sahasından günde 10 milyon metreküp, ilerleyen süreçte 40 milyon metreküp günde gaz çıkaracağız. Tam kapasiteye çıktığımızda ülkemizin yıllık ihtiyacının yüzde 30'unu buradan karışlayacağız. Doğlagazdaki dışa bağımlılığı azaltmakla kalmıyor, Filyos ve Zonguldak bölgesini enerji, teknoloji, lojistik merkezi haline getiriyoruz.

"Milletimizin sevincini kabus gören mankurtları üzüyoruz"

Milletimize gerçekten büyük gurur yaşatırken bazılarını da üzüyoruz. Siyasi ikballerini insanımızın sıkıntılarına bağlayanları üzüyoruz. Türkiye'nin başarılarından rahatsız olanları üzüyoruz. Ülkemizin kalkınmasını istemeyenleri üzüyoruz. Kandil'deki eli kanlı terör baronlarını, Pensilvanya'daki hainleri üzüyoruz. Senelerce bizi enerji yarışının dışında tutanları üzüyoruz. Her seçim öncesinde gaz buluyorlar diyen karakter fukaralarını üzüyoruz. Milletimizin sevinci, gururu, heyecanı ve zaferleri karşısında kabus gören mankurtları üzüyoruz. Milletimizin sevinci, gururu, heyecanı ve zaferleri karşısında kabus gören mankurtları üzüyoruz. Bir de daha ilk günden itibaren yapamazsınız diyen, hayırlı her işe çamur atan bay bay Kemal ve masa arkadaşlarını üzüyoruz. İnşallah bundan sonra yeni açılışlar yeni eserlerle bu kaybedenler kulübünü üzmeyi sürdüreceğiz. Bunlara en büyük hayal kırıklığını sandıkta vuracağı tokatla 14 Mayıs'ta milletizin tattıracağına inanıyorum. Bu projenin sismik aramasından sondajına kuyularının açılmasından borularının döşenmesine, kara tesisi inşasına gazın sisteme verilmesinden bu yana önceki dönem Enerji Bakanı Berat bey, sonra Fatih Bey sonra TPAO yönetim kurulu başkan ve ekibine şahsım milletim adına teşekkür ediyorum.

Kılıçdaroğlu'nun '300 milyar dolar getirdim' sözlerine tepki

Kendi doğal gazıımızı kullanacak vatandaşlarımızdan da ülkemizin bu değerinin keyfini huzurla güvenle çıkarmalarını istiyorum. Sürecin başından beri çabaları anlatan belgeseli TRT'de izleyebilirsiniz. Kendi doğal gazını ve petrolünüzü kullanmanız elbette önemlidir. İnsanlarımızın aklına şu soru da mutlaka gelecektir. Ülkemizin kendi gazına sahip olması benim günlük hayatıma ne katkı sağlayacak. Bu çok haklı bir sorudur. Size tabi bay bay Kemal vari yalanlarla bir şeyler söyleyecek değilim. Biz 21 yıldır bu ülkede yaptığımız her eseri, hizmeti bu soruya cevap verecek şekilde planladık. Ne diyor '300 milyar dolar Londra'da getirdim, getiriyorum' diyor. Nereye getirdik, ne sıfatın var, ne karşılığında getirdin. Esrar, eroin bunları mı, Londra'daki tüccarlara sattın. Biz ne yaptık, okul yaptık, üniversite, yurtlar, hastaneler açtık. İnşasını gerçekleştirdik. 76 üniversitesi olan ülkede, 208 üniversiteyle 81 vilayetin tamamına üniversiteleri kurduk. Hastane yaptık. Artık hastanesi olmayan il ilçe kalmadı. Terör örgütlerine göz açtırmadık. İnsanlarımızın evinde, iş yerinde emniyet içinde yaşamasını sağladık. Gabar, Cudi, Tendürek'te bütün buralarda mağaraları bu teröristlerin başına başına geçirdik. Yol, köprü, tünel, havalimanı yaptık. Yüksek teknolojiye dayalı sanayimizi, ArGe'siyle, tasarımıyla, yazılımıyla geliştirdik. Teknolojik bağımsızlığımızı kazandırdık. Konut inşa ettik, mahallelerimizi dönüştürdük. Millet bahçeleri yaptık. Şehirlerdeki hayat kalitesini yükselttik.

100 liralık faturanın 75 lirasını biz üstlendik

Çiftçilerimizin topraklarının verimini artırdık. Filyos deresini bu limanla bütünleştirdik. Burasını artık ülkemizin en önemli bir doğal gaz merkezi haline getirdik. Nükleerinden güneşine rüzgarından hidroelektriğine tüm elektrik potansiyelini harekete geçirdik. 21 yılda yaptığımız her yatırımda insanımızın hayatını kolaylaştırmış olduk. Vatandaşlarımızı hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında da asla yalnız bırakmadık. Salgın ve küresel kriz nedeniyle artan enerji fiyatlarının olumsuz etkilerini hafifletmek için doğal gazda yüzde 75 indirim uyguladık. Milletin ödemesi gereken 100 liralık faturanın 75 lirasını biz üstlendik. Karadeniz gazının ilk keşfi yapıldığında milletimize müjdeler olsun demiştik.