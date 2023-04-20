Nenad Bjelica'dan Sivasspor'a tebrik: Hak ettiler

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, "Rakibimizi tebrik ederim. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar." dedi.

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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanda Sivasspor'a 4-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından bordo-mavili ekibin teknik direktörü Nenad Bjelica açıklamalarda bulundu.

Nenad Bjelica'nın açıklamaları şu şekilde:

"Hak ettikleri bir galibiyet aldılar"

"Rakibimizi tebrik ederim. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. 70 dakika 10 kişi oynadık. Sivasspor çok tecrübeli ve iyi oyunculara sahip bir takım. 10 kişi kaldıktan sonra reaksiyon göstermekte zorlandık."

"İkinci yarı 5-3-1 sistemine döndük"

"İlk yarıya baktığımızda rakibimiz kanatlardan gelerek tehlike yarattılar. İkinci yarı 5-3-1 sistemine döndük. Fark arttıktan sonra genç oyunculara şans vermek istediğimiz için oyuncu değişikliği tercihlerimizi bu şekilde yaptık."