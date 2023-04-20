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Metropoll halka sordu: "Muharrem İnce çekilirse oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?"

MetroPOLL Araştırma Başkanı Özer Sencar, Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi halinde oylarının hangi adaylara dağılacağı anketini paylaştı. İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, bu anketi ve sonuçlarını youtube kanalında değerlendirdi.

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Seçim öncesinde anket sonuçları bir bir açıklanıyor. ORC, Gezici, Metroppoll, Optimer, MAK gibi anket şirketleri yaptıkları kamuoyu araştırmalarını paylaşıyor.

Muharrem İnce çekilirse ne olur?

Metropoll Araştırma Şirketi'nin son anketi Millet İttifakı taraftarlarını çılgına çevirdi. Metropol Araştırma Şirketi tarafından yapılan araştırmada Memleket Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye oy vereceğini söyleyen kişilere adaylıktan çekilmesi durumunda oyunu kime vereceği soruldu.

HADİ ÖZIŞIK'IN YOUTUBE KANALINDAN PROGRAMIN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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