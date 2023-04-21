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İstiklal Caddesi'nde otelde yangın paniği

İstiklal Caddesi'nde otelde yangın paniği

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde inşaat halindeki bir otelin asansör boşluğunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Üst katlarda mahsur kalan 4 işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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Yangın, saat 01.30 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki inşaat halindeki 6 katlı bir otelin 5'inci katında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki otelin asansör boşluğunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark edenler, panik yaşayarak camlara çıktı.

İhbar üzerine sağlık ekipleri ile Beyoğlu, Fatih ve Şişli'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri camlara çıkan 4 işçiyi, merdivenle kurtardı. Kurtarılanlar tedbir amaçlı ambulansa götürülerek ayakta tedavi edildi.

Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme sürerken, kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

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