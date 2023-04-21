Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti ilçe binasına saldırı açıklaması bazı parti başkanları ranta dönüştürme içine girdiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Çukurova İlçe binasına silahlı saldırıyla ilgili konuştu. Erdoğan, "Terör bölgelerinde AK Parti olarak çok yaşadık, şehitler de verdik. Bunlardan bihaber olan bazı parti başkanları kendilerine İstanbul'da saldırı olunca bunu ranta dönüştürme içine girdiler. Biz tüm tedbirlerimizle siyasette bu işlere yabancı değiliz, ilk defa olan şeyler de değil. " dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Doğal gaz müjdeleri

Dün akşam söylenmesi gereken ne varsa Karadeniz doğal gazıyla ilgili söyledik. Öncelikle bir ay ardından da bir yıl olmak üzere ücretsiz şekilde Karadeniz gazını milletimizle buluşturacağız. Tüm rezervimiz bereketli olsun. Ülke genelinde Enerji Bakanlığı doğal gazın girmediği il ilçe bırakmayacak. Şu an itibarıyla da bir taraftan sismik araştırmalar, sondaj çalışmaları devam ediyor. Bu rezervi artırmak, üretimi artırma noktasında.

Bayram programı

İnşallah yarın Nurdağı'ndayım, oradan Gaziantep'e geçeceğim, yetişebilirsem Hatay'a da geçeceğim. Bölgedeki turları devam ettireceğiz. Sonra da açılışlardan çok mitinglere ağırlık vereceğim. İstanbul ilçeleriyle, Ankara ilçeleriyle çalışmaları devam ettirirken şehir mitinglerini Artvin, Riza, Trabzon, Ordu, Samsun devam ettireceğiz. Planlamalar yapılıyor, bu istikamette çalışmalara devam edeceğim. Gidilmemiş il bırakmak istemiyorum. Kabine üyesi arkadaşlarımız yoğun şekilde çalışıyor. Bu şekilde kalan süreyi dolduracağız. Bütün hedefimiz 14 Mayıs'ı başarılı şekilde tamamlamak.

Togg

Teslimat tırlarımız yollarda. İlham Aliyev'e, Mirzayev'e Togg gönderdik. Diğer liderlerle de bu şekilde paylaşacağız. Togg'un ulusal değil uluslararası marka olduğunu dünya görecek. Lider dostlar kardeşler çok memnunlar. Ülkemde Togg'u tercih edenler memnun kalacaklar.

AK Parti ilçe binasına silahlı saldırı

Şu anda ben tabi bazı parti başkanlarının yaptığı şekilde değerlendirmeye girecek değilim. Rant beklentisi içinde de değilim. Terörist teröristliğini eşkiya eşkiyalığını her zaman yapacaktır. Terör bölgelerinde AK Parti olarak çok yaşadık, şehitler de verdik. Bunlardan bihaber olan bazı parti başkanları kendilerine İstanbul'da saldırı olunca bunu ranta dönüştürme içine girdiler. Biz tüm tedbirlerimizle siyasette bu işlere yabancı değiliz, ilk defa olan şeyler de değil. İçişleri, Emniyet bu eşkiyayı anında yakaladılar. Gereken şeyler de yargıda yapılıyor.