Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdelerine Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

Karadeniz'den çıkan doğal gaz karaya ulaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri sıraladı. Konutlarda 1 ay, sıcak su ve mutfak için 1 yıl ücretsiz doğal gaz olacak. Erdoğan'ın müjdeleriyle ilgili Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Devleti yönetenin vaadi olmaz, taahhüttü olur" dedi.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, doğal gaz kullanımı konusunda iki adet müjde açıklayan Erdoğan'a sosyal medyadan yanıt verdi.

"Devleti yönetenin vaadi olmaz, taahhüttü olur" diyen Kılıçdaroğlu, "Devlet adına, halkın yararına verilen taahhütleri, devamlılık esasıyla mutlaka yerine getiririz" ifadelerini yazdı.

"seçim sırasında hatırlanan halkımızın yararına bolca taahütte bulunsunlar ki devletin sözü anlamına gelsin ve Bay Kemal de seve seve yapsın" diyen Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Erdoğan çok panik. İyidir, halkın yararınaysa iyidir. Biz devlet terbiyesi ile yetişmiş insanlarız. Devleti yönetenin vaadi olmaz, taahhüttü olur. Çünkü devletin parası halkın parası. Devlet adına, halkın yararına verilen taahhütleri, devamlılık esasıyla mutlaka yerine getiririz.

Covid, yangınlar, ekonomik kriz, deprem sırasında unutulan ama seçim sırasında hatırlanan halkımızın yararına bolca taahütte bulunsunlar ki devletin sözü anlamına gelsin ve Bay Kemal de seve seve yapsın."