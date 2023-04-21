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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Elon Musk'ın 3 milyar dolarlık roketi fırlatmadan 4 dakika sonra patladı

Elon Musk'ın 3 milyar dolarlık roketi fırlatmadan 4 dakika sonra patladı

Elon Musk'a ait olan uzay şirketi SpaceX, insanlık tarihinin en güçlü roketi Starship'i başarıyla fırlattı ancak fırlatmadan yaklaşık 4 dakika sonra roket havada patladı. SpaceX yetkilileri ilk deneme uçuşunun "başarılı" olduğunu ilan etti.

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Elon Musk'a ait olan uzay şirketi SpaceX,  yeni dev roketi Starship'i başarılı şekilde fırlatmayı başardı. Mürettebatsız ilk deneme uçuşu için fırlatma sorunsuz gerçekleşti.

Öncesindeyse fırlatmaya 40 saniye kala geri sayım durduruldu. Son kontrollerin ardından geri sayıma yeniden devam edildi.

120 metre yüksekliğindeki iki aşamalı roket    şirketin Teksas eyaletindeki Starbase uzay üssünden fırlatıldı.

Roketin Dünya'nın etrafında neredeyse tam bir tur attıktan sonra atmosfere yeniden girmesi ve Hawaii açıklarında okyanusa inmesi planlanıyordu ancak sonuç beklenildiği gibi olmadı.

Roketin üst motor bölümü alt itici bölümünden ayrılmayı başaramadı.

Birleşik aracın patlamadan önce takla attığı görüldü, bu sırada alev topu oluştu. Roket kalkıştan yaklaşık 4 dakika sonra havada patladı.

Uzay aracı, parçalanmadan önce yaklaşık 32 kilometre yüksekliğe ulaştı.

Elon Musk, Twitter'dan yaptığı paylaşımla SpaceX ekibini kutladı. Bir sonraki deneme uçuşunun bir kaç ay içerisinde olacağını açıkladı.

Yeniden kullanılabilir şekilde tasarlanan dev uzay aracının gezegenler arası yolculuklarda kullanılması planlanıyor. Mars'a mürettebat göndermeyi amaçlayan şirket, Ay ve ötesine insan ile kargo gönderimi için başlıca roket olarak Starship'i kullanmayı planlıyor.

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