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Benzin ve motorin fiyatlarında indirim geldi akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

Benzin ve motorin fiyatlarında indirim geldi akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

Benzin ve motorin fiyatları petrol varil fiyatlarındaki değişimle ucuzladı. Benzinin litresi 1 lira 21 kuruş, motorinin litresi ise 91 kuruş düştü.

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Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Bayramın ilk günü araç sahiplerini sevindirecek bir gelişme yaşandı.

Bu gece yarısından itibaren akaryakıta çifte indirim geldi.  Benzinin litresi 1 lira 21 kuruş, motorinin litresi ise 91 kuruş düştü.

Akaryakıt fiyatları ne kadar ne oldu?

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 21 lira 25 kuruşa, Ankara'da 21 lira 61 kuruşa, İzmir'de 21 lira 57 kuruşa geriledi.

Motorinin litresi ise İstanbul'da 20 lira 23 kuruşa, Ankara'da 20 lira 60 kuruşa, İzmir'de 20 lira 67 kuruşa düştü.

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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