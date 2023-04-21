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6 parti genel merkezi içinde sadece Saadet Partisi astı Abdulkadir Selvi'den Saadet'i zıplatacak öneri

6 parti genel merkezi içinde sadece Saadet Partisi astı Abdulkadir Selvi'den Saadet'i zıplatacak öneri

Saadet Partisi Parti Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu posteri asan Saadet Partisi yönetimini eleştiren Abdulkadir Selvi, Erbakan’ın hapse girmesini önleyen yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuran Kılıçdaroğlu'nun imzasını büyüterek posterin yanına asmayı önerdi.

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Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu posteri asılması Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin gündeminde.

Selvi, "Saadet Partisi’nin Kılıçdaroğlu aşkı" başlıklı yazısında Kılıçdaroğlu posterinin sadece altılı masa ortaklarından Saadet binasında olmasına değindi.

28 Şubat’ta Erbakan’a karşı söylenen İzmir Marşı ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganları eşliğinde Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklandığını hatırlatan Selvi, sözü kayıp trilyon davasına getirdi.

AYM'ye giden CHP'de Kılıçdaroğlu'nun da imzası vardı

Dönemin hükümetinin sürekli hastalık nedeniyle Erbakan’ın hapse girmesini önlemek için infaz yasasında değişiklik yapan bir kanun çıkardığını yazan Selvi, "Kılıçdaroğlu o zaman ne yapmıştı? Kılıçdaroğlu, Erbakan’ın hapse girmesini önleyen yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuran milletvekillerinden biriydi." ifadelerine yer verdi.

O fotoğrafı da asın

"Eğer Anayasa Mahkemesi Kılıçdaroğlu’nu haklı bulup yasal düzenlemeyi iptal etseydi 80 yaşındaki Erbakan’ın hapse girmesinin yolu açılacaktı." diyen yazar, Saadet yönetimine seslenerek, "Oldu olacak, Saadet Partisi Genel Merkezi’ne astığınız Kılıçdaroğlu posterini sağına, Anayasa Mahkemesi’ne başvuru imzasını da büyüterek asın. Tam olsun." diye yazdı.

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