Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Bahçeli, Ahmet Davutoğlu'nun hedefi oldu

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' başlıklı videosundaki ifadelerine tepki gösteren MHP lideri Bahçeli için "Bu yadırgadığımız bir üslup değil maalesef. Ülkede kim farklı bir kimlik, yaklaşım benimserse bu Bahçeli'yi rahatsız ediyor. O ve onun zihniyetindekiler istiyorlar ki, tek bir kimlik, tek bir düşünce olsun" dedi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ile birlikte, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin büyük yıkım yarattığı Gaziantep'in Nurdağı ilçesine gitti. Orada konteyner kentlerde yaşayan depremzede vatandaşları ziyaret eden ve ihtiyaçlarını dinleyen Davutoğlu, canlı bağlantı yoluyla Fox Tv'ye bağlanarak açıklamalarda bulundu.

"15 Mayıs'tan itibaren hepsini yeniden inşa edeceğiz"

Davutoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Öncelikle milletimizin bayramını tebrik ediyorum. Bugün Nurdağ'da bayram namazımızı idrak ettik. Burada tek tek konteynerleri ziyaret ettik, konuştuk. Acılarını kaygılarını bizimle paylaştılar. İki ay geçti ama depremin tüm acısı burada sürüyor. Artık kalıcı bir düzen kurma çabaları sürüyor. Biraz sonra Halil İbrahim Sofrası'nda konteyner kentteki vatandaşlarımızla kahvaltı yapacak, diğer Millet İttifakı liderleriyle, Kılıçdaroğlu ile bir araya geleceğiz. Burada en sağlam binaları yapıp, şehri yeniden inşa etmek bizim görevimiz olacak. 14 Mayıs'tan sonra. Yıkım yaşayan her yerin inşasını yapacağız. 15 Mayıs'tan itibaren yeniden inşa edeceğiz hepsini.

"Kılıçdaroğlu'nu bu anlamlı açıklaması için tebrik ediyorum"

Her şeyden önce Kılıçdaroğlu'nu bu anlamlı açıklaması için tebrik ediyorum. Aslında ülkemizin farklı kimlikler üzerinde parçalanmasına karşı durdu. Açıklamayı yaptığı saatlerde ben de katıldığım televizyon kanalında ona açık destek ifade ettim ve kendim de bir video paylaştım. Türkiye şu anda ekonomik şartların iyileştirilmesini istiyor evet ama hepsinden evvel 85 milyon, mezhebi, etnik kimliği ayrıştırılmaksızın birleşmek istiyor.

Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Bahçeli'ye: Bayram günü ağır bir laf etmek istemem

Bahçeli'nin, Kılıçdaroğlu'nun 'Kürtler' ve 'Alevi' videolarına 'sorumsuzluk' demesine gelirsek, ona burada bayram günü ağır bir laf etmek istemem. Bu yadırgadığımız bir üslup değil maalesef. Ülkede kim farklı bir kimlik, yaklaşım benimserse bu Bahçeli'yi rahatsız ediyor. O ve onun zihniyetindekiler istiyorlar ki, ülkede tek bir kimlik, tek bir düşünce olsun."

Bahçeli ne demişti?

Kılıçdaroğlu'nun 'Aleviyim' videosunda kullandığı ifadelere tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'nun ‘Milyonlarca Kürt’e terörist muamelesi yapılıyor’ iftirası ülkemize, milletimize, bin yıllık kardeşlik hukukumuza ayıplı ve ahlaksız bir saldırıdır" demişti. Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'nun karanlık ağzı bölücü terör örgütü PKK'nın ağzıdır" ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli, "etnik ve mezhebi hassasiyetleri çok tehlikeli şekilde kaşıyarak kanatma hevesine düşmesi vahim bir sorumsuzluk örneğidir." sözlerini kullanmıştı.

Davutoğlu'ndan 'Sünni' videosu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Alevi" videosunun ardından "Sünni" başlığıyla bir video paylaşmıştı. "Kemal Bey bir Alevi olarak samimi bir şekilde hislerini ifade ederken ben de bir Sünni olarak ifade edeyim" diyen Davutoğlu, "28 Şubat'ta eşim ve kızlarım başörtüsü dolayısıyla Sünni olarak dışlandılar. Kemal Bey'e hak veriyorum, mesele Sünnilik, Alevilik meselesi değil. Mesele karşılıklı kimliklere saygı duyulan bir ortak kültür meselesi. 100 yıl içinde hepimiz acı çektik. Bu acılara son vermenin vakti geldi." demişti: