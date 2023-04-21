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Togg'a bayram temizliği Mustafa Varank sabunlu süngerle temizledi Togg'u yıkadı görüntüler gündem oldu

Togg'a bayram temizliği Mustafa Varank sabunlu süngerle temizledi Togg'u yıkadı görüntüler gündem oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg T10X’i yıkarken çekilen görüntüleri “Bayram temizliği” notuyla paylaştı. O görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, seçim bölgesi Bursa’da kendi kullandığı 16 BRS 99 plaka nolu Togg’u yıkadı. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile birlikte Togg’u yıkarken çekilen görüntüleri “Bayram temizliği” mesajıyla paylaştı.

Gazeteciler, Bursa Ulu Camii’ndeki bayram namazını çıkışında Bakan Varank’a sosyal medyada gündem olan o görüntüleri sordu.

Bayram temizliği gibi araba temizliğinin de Bursa’da bir gelenek olduğunu hatırlatan Bakan Varank, şunları söyledi:
"Bunlar işin biraz latifesi ama bayram temizliği özellikle ev hanımlarının, annelerimizin geleneklerinde önemli bir yer tutar. Bursalıların da arabalarıyla nasıl bir bağı olduğunu biliyorum. Bayramlardan önce onların araçlarını yıkadıklarını biliyorum. Ben de bir Bursalı hemşehrileri olarak adete uydum. Aracımızı yıkadık, bayram temizliğimizi yaptık. Tabii Türkiye'nin Otomobili Bursalı. Bursa'nın sokaklarında hemşehrilerimiz, Türkiye'nin Otomobili’ni gördüklerinde gerçekten çok mutlu oluyorlar.

Türkiye'nin böyle bir işi başarmış olmasından dolayı gururlarını yüzlerinde, gözlerinde görebiliyorsunuz. Biz 21 yıldır Türkiye'de taş üstüne taş koymanın derdindeyiz. Bunun gibi hizmetleri, bunun gibi başarıları hamdolsun şimdiye kadar aziz milletimize yaşattık. Bundan sonra da Allah'ın izniyle yaşatmaya devam edeceğiz. Bu aziz millet bir ve beraber oldukça üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey olmaz. İşte bunu, gerek Türkiye Yüzyılı'nın nişanelerinde gerek Türkiye'nin otomobilinde gerek Karadeniz'de bulduğumuz gazı karaya çıkararak vermeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı aziz milletimizle beraber inşa edeceğiz.”

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