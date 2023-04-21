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Mescid-i Aksa'da bayram namazı 120 bin Müslümanla kılındı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Mescid-i Aksa'da bayram namazı 120 bin Müslümanla kılındı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da yaklaşık 120 bin Müslümanla Ramazan Bayramı namazı eda edildi.

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Filistinli ve yabancı Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı kılmak için İslam dininin en kutsal üçüncü mekanı Mescid-i Aksa'ya koştu.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre yaklaşık 120 bin kişi bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı. Müslümanlar ayrıca tekbir getirerek dua etti.

Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinliler ise İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa'ya geçemedi.

Gazze'de binlerce kişi bayram namazını meydanda kıldı
Gazze Şeridi'nde ise 10 binlerce kişi Ramazan Bayramı namazını meydanlarda kıldı. Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yer alan Al Souk Meydanı'nda her yaştan Müslüman bir araya gelerek saf tuttu.

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