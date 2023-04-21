Abdurrahman Uzun 'açın kombileri' dedi Oğuzhan Uğur paylaştı: Laf sokacağı 2 milyon tivitır hesabı var

Karadeniz'de doğal gaz keşfi sonrası "açın kombileri" sözleriyle dalga geçilen yazar Abdurrahman Uzun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeleri sonrası keyifli bir gece yaşadı. Uzun'un paylaşımını alıntılayan Oğuzhan Uğur, "Abdurrahman Uzun’un en uzun gecesi olacak. Bayram namazına kadar laf sokacağı 2 milyon tivitır hesabı var. Kutlarım" dedi.

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Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğal gazın devreye alma töreni dün gerçekleştirildi.

Erdoğan, peş peşe müjdeleri sıraladı. Tüm konutlara 1 ay boyunca doğalgaz ücretsiz olacak ayrıca 12 ay 25 metreküp doğal gaz ücretsiz verilecek.

Erdoğan'ın müjdeleri sonrası sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden birisi de yazar Abdurrahman Uzun oldu.

2020 yılında Karadeniz'de doğal gaz keşfi açıklandığı Uzun, yaptığı açıklamalarla çok konulmuştu. Uzun'un "açın kombileri penceleri açın" yorumu muhalif kesimlerce dalga konusu olmuştu.

"Açın kombileri"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam Filyos'ta verdiği müjdelerin ardından Uzun, ocakta yanan gaz görüntüleri eşliğinde "Açın kombileri açın ocakları" paylaşımı yaptı.

Karadeniz gazı müjdesi sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girerken, Abdurrahman Uzun da uzun süre TT listesinde 1 numarada yer aldı.

Uzun'un paylaşımı sonrası Oğuzhan Uğur, Uzun'u kutlayan tweet attı.

"Bayram namazına kadar laf sokacağı 2 milyon tivitır hesabı var"

Abdurrahman Uzun: Sana da bedava

Uğur'un paylaşımına Uzun'dan yanıt gecikmedi.