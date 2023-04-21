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Bakan Hulusi Akar duyurdu! İlk Altay tankı pazar günü teslim edilecek

Bakan Hulusi Akar duyurdu! İlk Altay tankı pazar günü teslim edilecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ilk Altay tankını 23 Nisan'da teslim alacaklarını açıkladı. Akar, "Pazar günü Arifiye'de üretilen ilk milli muharebe tankımız Altay'ı alacağız. Bizim için büyük bir sevinç ve övünç kaynağı olacak" dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Hatay'daki 8'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Akar başkanlığında, TSK komuta kademesi ile Irak ve Suriye'nin kuzeyindekilerin yanı sıra sınır hattında görevli birlik komutanlarının katıldığı video telekonferans toplantısı düzenlendi.

Toplantıya personelin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak başlayan Akar, son dönemde yerli ve milli savunma sanayide sağlanan gelişmelerin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkinliğinin, caydırıcılığının ve saygınlığının daha da arttığını belirtti.

İlk tankın teslimi 23 Nisan'da

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın yeni amiral gemisi TCG Anadolu'nun Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini, İMECE uydu sisteminin başarıyla yörüngesine fırlatıldığını anımsatan Akar, şunları kaydetti:

"Pazar günü Arifiye'de üretilen ilk milli muharebe tankımız Altay'ı alacağız. Bu da bizim için büyük bir sevinç ve övünç kaynağı olacak. Savunma sanayideki çalışmalarımızın devamı gelecek. Bunların yanı sıra milli muharip uçağımızı uçurmak için mühendislerimiz, işçilerimiz çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. İHA/SİHA, Kızılelma da savunma sanayideki çalışmaların içinde. Bu alanda ciddi bir atılım, gelişme, mücadele var. İnşallah çalışmalarımızı sürdürerek Silahlı Kuvvetlerimizin temel ihtiyaçlarını yerli ve milli üretebilecek kapasiteye ulaşacağız."

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristle mücadelesinin yoğun şekilde devam ettiğini vurgulayan Akar, "Bütün göstergelere göre işin sonuna doğru geliyor gibiyiz. Hiçbir şekilde rehavet, şımarıklık, dikkatsizlik yok. Hassasiyetten ödün vermeyecek, aynı ciddiyet, samimiyet ve dikkatle baskıyı sürdüreceğiz" diye konuştu.

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