Meral Akşener'in masadan kalktığı krize İYİ Parti kurmayı Dervişoğlu 'kurgu' dedi!

Mart ayının başında altılı masada aday belirleme sürecinde yaşanan kriz, İYİ Parti’nin masadan kalktığı o dönem için İYİ Partili kurmaydan dikkat çeken bir açıklama geldi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, o üç günde yaşananlara dair kurgu ve strateji dedi.

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Müsavat Dervişoğlu, katıldığı bir programda İYİ Parti'nin masadan kalktığı, ardından 3 gün sonra yeniden masaya döndüğü süreci değerlendirdi.

İYİ Parti’nin il, ilçe ziyaretlerinde Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması yönünde kendilerine telkinlerde bulunulduğunu, bunu da iktidarın manipülasyonu olduğunu ileri süren Dervişoğlu, o süreçte kazanacak aday söylemini kendilerinin geliştirdiklerini ifade etti ve sonra da sözü Akşener'in masadan kalktığı ardından tekrar oturduğu o sürece getirdi.

"Kılıçdaroğlu'nu kazanacak aday konumuna getirmek için"

“Kazanamayacak aday diye tanıtılan Kemal Kılıçdaroğlu, kazanacak aday konumuna getirecek siyasi hamle gerekiyordu. Sayın Akşener’in kazanamayacak aday görüntüsüne mahkûm edilmek istenen Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanına İmamoğlu ve Yavaş’ı koyması kazanamayacak aday diye takdim edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir anda kazanacak aday konumuna taşıdı.”

Dervişoğlu, Akşener'in masadan kalktığı, ardından tekrar döndüğü ve İmamoğlu - Yavaş formülünün geliştirildiği o süreç için müşterek kurgulanmış strateji demesi dikkat çekti.