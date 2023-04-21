CHP'li ilçe başkanından su sondajı karşılığında AK Parti vekil adayına oy teklifi

IĞDIR'ın Karakoyunlu ilçesinde CHP'li ilçe başkanı, ilçeye ziyarete giden AK Parti milletvekili adayına ilçeye su sondajı yapması karşılığında oy teklif etti. Bunun üzerine CHP'li ilçe başkanı, CHP İl Başkanlığı tarafından görevden alındı.

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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine sayılı günler kala Iğdır'da CHP'li Karakoyunlu İlçe Başkanı Cafer Dalga'nın konuşması gündeme bomba gibi düştü. Dalga, Karakoyunlu ilçesine ziyarete giden AK Parti Milletvekili Adayı Cantürk Alagöz'ün önünü kapattı.

İlçe Başkanı Dalga, milletvekili adayına ilçede iki sondaj kuyusu açılması halinde en az 480 ile 600 oy çıkacağını belirtti.

İlçe Başkanı görevden alındı

Yapılan konuşmanın ortaya çıkması sonrası CHP İl Başkanlığı, İlçe Başkanı'nın görevden alındığını belirten bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "19.04.2023 tarihinde, AKP milletvekili adayının Karakoyunlu ilçemizi ziyareti esnasında, CHP Karakoyunlu İlçe Başkanı partimizin temel ilkelerine aykırı açıklamalarda bulunmuştur. Yerel basına yansıyan görüntülerde de görüleceği üzere söz konusu şahsın talihsiz açıklamaları sadece kendisini bağlamaktadır. Bu sebeple parti tüzüğümüzün ilgili maddelerine dayanaraktan İl Yönetim Kurulunun kararı ile Karakoyunlu İlçe Başkanı görevinden alınmıştır. Bilgilerinize sunarım" denildi.

Sosyal medyaya düşen görüntüler sonrasında sosyal medya kullanıcıları sondajı yapmanın kaymakamlık görevi olduğunu belirtirken, bazı kullanıcılar da İlçe Başkanı'nın canıgönülden partisine bağlı olmadığını belirtti.