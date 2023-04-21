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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefetin Diyanet kaldırılacak vaadine tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefetin Diyanet kaldırılacak vaadine tepki

estorasyonu 2018'den beri devam eden Sultanahmet Cami, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta yaptığı açıklamada muhalefeti eleştirerek, "Şu anda muhalefet ne diyor, gelince Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracaklarmış. Yerine inanç bilmem ne başkanlığı diye bir şey kuracaklarmış." dedi.

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Restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Cami, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bayram namazını Ayasofya Camii'nde kılmıştık. Uzun bir mahzunluk döneminden sonra tekrar ibadete açmıştık. Bugün restorasyonun bitiminin ardından da cuma namazını Sultanahmet Camii'nde eda ettik. Sultanahmet Camii İstanbul'un en önemli sembollerinden biridir. Hatta belki de ilkidir. Burası kelimenin tam anlamıyla bir külliyedir.

Ata yadigarı eserleri korumak bizim en önemli görevimizdir. Muhalefet ne diyor gelince Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracaklarmış. 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mevta haline getireceğiz. Terör örgütü ile el ele olanlardan başkan bir şey beklenebilir mi. 

14 Mayıs'a kadar gece gündüz demeden çalışıyor muyuz. Ben size inanıyorum. İnşallah sizlerle beraber durmak yok. Kalın sağlıcakla."

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