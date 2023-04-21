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Fatih Altaylı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğalgaz müjdesine 'sadaka' dedi

Fatih Altaylı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğalgaz müjdesine 'sadaka' dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğalgaz müjdeleri Fatih Altaylı'yı memnun etmedi! Altaylı, "Günlüğü 5 TL’ye gelir. Olsa olsa “sadaka” denir. Dilenciye bile verseniz, ters ters bakar. İçinden ne der bilemezsiniz!" dedi.

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Karadeniz'den çıkarılan doğalgaz karaya ulaştırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri sıraladı. Her aboneye 1 ay, sıcak su ve mutfak için 1 yıl ücretsiz doğal gaz verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 yıl boyunca her ay 25 metreküp doğalgazın ücretsiz olacağı açıklamasını Fatih Altaylı, değerlendirdi.

"Yaz aylarında doya doya ısınırsınız"

Sadakaya gönderme yaptığı "Başımın gözümün doğalgazı olsun" başlıklı yazısında Altaylı, "Bunun parasal karşılığı 125 ila 150 TL arası. Yaz aylarında doya doya ısınırsınız. Tabii ısınma bedeline bu indirim var mı, bilmiyoruz çünkü mutfak ve sıcak su bedeli diye açıklandı. Abonelerin ne kadarı doğalgazı mutfağına da bağlatabilmiş onu da bilmiyoruz çünkü güvenlik nedeniyle her mutfağa doğalgaz bağlanamıyor." ifadelerini kullandı.

İndirimin detaylarının belli olmadığına işaret eden Altaylı, "Doğrusunu isterseniz, ben buna pek müjde diyemiyorum. Diyen olacağını da pek zannetmiyorum. Günlüğü 5 TL’ye gelir. Olsa olsa “sadaka” denir. Dilenciye bile verseniz, ters ters bakar. İçinden ne der bilemezsiniz!" diye yazdı.

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