İstanbul'da kentsel dönüşüm töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar (CANLI)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziosmanpaşa Meydanı'nda Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde konuşuyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa Meydanı'nda, Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'ne katılıyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Yedili masa Karadeniz gazı için ne diyordu? Hani nerde diyorlardı. Bebecan ne diyordu, hani nerde? Yahu Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna denizin altına doğal gaz boruları yerleştirildi. Doğal gaz ne zamandan beri Filyos'ta yanıyor, görmedin mi? Gözleri var görmez kulakları var duymaz, kalpleri mühürlü. Bunlara nasıl masaları teslim ettik. İstifa ederken bizden neler neler söyledi. Öbürü veda ederken neler neler söyledi. Asıl bunlara ihanetlerinin bedelini 14 Mayıs'ta ödetmeye hazır mıyız?

Teknoloji birikimi

Ülkemizi ve milletimizi bu sıkıntılardan kalıcı olarak kurtarmanın yolu eser ve hizmetlerden geçiyor. İHA, SİHA derken TCG Anadolu derken KIZILELMA, MMU derken sadece savunma sanayi ürünlerinden bahsetmiyoruz. Bizi asıl sevindiren bu ürünlerin gerisindeki teknoloji birikimidir.

Broşür hazırlamış, inceledim rezalet

Bay bay Kemal... Ahh ah... Savaş Ay hayatta olsaydı. Bay Bay Kemal o videolarda saf saf duruyor. Hastanelerin hali neydi. Hastanede ölüyorsa vatandaş orada rehine olarak kalıyordu. Broşür hazırlamış, inceledim. Rezalet... Ya sen önce bunların hesabını ver. Önce hastanelerde senin döneminde rehine olarak kalanların hesabını ver. Senin gidecek yerin yok ya. Benim vatandaşım o hastanede ölüp de rehine kalanların varisleri bunun hesabını ağır sorması lazım.

3.3 milyon konutu kentsel dönüşümle yeniledik

Her insanımızın hayat kalitesini yükseliyor, ülkemizi büyütüyoruz. İşte bugün GOP'ta aynı zamanda bunun için varız. Bugüne kadar 3,3 milyon konutu kentsel dönüşümle yenilerken 1,2 milyon konutu da TOKİ ile inşa ettik. Özel sektörün de katkılarıyla ülkemizi bunun 20 yıl öncesine göre çok iyi seviyeye getirdik. İstanbul başta olmak üzere deprem bölgelerindeki kentsel dönüşümü hızlandırıyoruz.

Enflasyon ve faiz açıklaması

Enflasyonun yükselmesinde, fiyat artışlarında birilerinin aç gözlülüğünün, alçaklığının payı varsa bunun da peşine düşeriz. Nitekim ilgili tüm kurumlara verdiğimiz açık talimat var. Vatandaşın ekmeğine göz dikenin gözünün yaşına bakmayacaksınız. Enflasyon meselesini de bu yıl sonuna kadar kontrol altına almış, önümüzdeki yıl tamamen çözmüş olacağız. Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez. Faiz devamlı düşecektir. ABD'de faiz yükselebilir ama Türkiye'de düşecek. Göreceksiniz enflasyon da faizle birlikte düşecek. Türkiye Yüzyılı gibi vizyonu 3-5 karaborsacının hırsına teslim etmeyeceğiz.