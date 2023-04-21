Dünyanın en güçlü roketi Super Heavy'nin patlama nedeni belli oldu!

Mars'a insan taşınması için SpaceX'in 3 milyar dolarlık proje ile geliştirdiği Super Heavy, fırlatmadan kısa bir süre sonra infilak etti. SpaceX, patlamanın roketin üzerinde durduğu uzay aracından ayrılamadığı için gerçekleştiğini belirtti.

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SpaceX'in Ay ve Mars'a yapılacak görevler için tasarlanan yeni nesil roketinin testi, fırlatmayı canlı olarak izlemek üzere toplanan çalışanların alkışları arasında Perşembe günü bir patlamayla sona erdi.

Mürettebatsız roket ateşlendi ve yaklaşık dört dakika sonra infilak etti. SpaceX güçlendiricinin roketin üzerine oturan uzay aracından ayrılmasının başarısız olduğu belirtildi. Bununla birlikte güçlendiricinin 33 motorundan bazılarının ateşlenmediği görüldü.

Patlama, başarısızlık olarak görülmüyor

Patlamanın ve ayrılmanın başarısız olmasının nedeni hemen bilinmediği için herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Ancak yine de roketin patlaması, testin şirket tarafından başarısızlık olarak görülmediği belirtildi. Bununla birlikte şirket bu uçuş testinde roketin her anını kayıt altına alarak önemli bir yol kat etti.

SpaceX testten kısa bir süre sonra attığı tweet'te "Uçuş testi yeterince heyecan verici değilmiş gibi, Starship aşama ayrılmasından önce planlanmamış hızlı bir sökülme yaşadı" dedi. "Ekipler verileri incelemeye ve bir sonraki uçuş testimiz için çalışmaya devam edecekler." ifadelerini ekledi.

Bugüne kadar geliştirilen en güçlü roket olan bu roket, 2025 yılında Ay'a insan göndermeyi planlayan NASA'nın Artemis programında kilit bir rol oynayacak.

Nasa, Spacex'i tebrik etti

Test uçuşu, SpaceX'in mevcut sınırlamaların ötesine geçen uzay araştırmalarını yeniden körükleyecek. Yeniden kullanılabilir bir uzay aracı üretme çabaları için şimdiye kadarki en büyük adım olarak görülüyor.

Test, sistemin performansı hakkında veri toplamayı amaçlıyor ve bu da gelecekteki gelişim için çok önemli bir adım olduğu biliniyor.

Yaşanan olaydan sonra NASA Başkanı Bill Nelson, test dolayısıyla SpaceX'e tebriklerini iletti.

Nelson Twitter'da "Tarih boyunca her büyük başarı belli bir düzeyde hesaplanmış risk gerektirmiştir, çünkü büyük risk büyük ödül getirir" diye yazdı. "SpaceX'in öğreneceği her şeyi, bir sonraki uçuş testini ve ötesini dört gözle bekliyorum." diye ekledi.

Mars görevinin yanı sıra Artemis projesi için de kullanılacaktı

Test aşamasında patlayan roketin, NASA'nın Ay'a geri dönüş için hazırlamış olduğu Artemis projesinde kullanılması düşünülüyordu.

Ayrıca Super Heavy roketiyle ilgili Elon Musk'ın Mars'a insan gönderme hayali de bulunuyor. Tamamen bunun üzerine tasarlanmış olan projenin maliyetinin 3 milyar dolar olduğu söyleniyor.