Cumhurbaşkanı Erdoğan kentsel dönüşümle ilgili müjdeleri peş peşe açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşümle ilgili beklenen müjdeleri açıkladı. Kentsel dönüşüm maliyetinin yarısını devletin karşılayacağını söyleyen Erdoğan, "Kira yardımını 3 bin 500 liradan 5250 liraya yükseltiyoruz." dedi

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziosmanpaşa Meydanı'nda Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde konuştu. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

1999 depreminin acıları hala taze olan İstanbul nüfus yoğunluğu ve stratejik konumu nedeniyle ilk sırada yer alıyor. İstanbul'da 220 bin binadaki 1,5 milyon bölüm risk altındadır. Sahada dönüşümü süren 98 bin konut var. Bugün GOP, Esenler, Başakşehir'deki 2410 konutun anahtarlarını hak sahiplerine veriyoruz.

Esenler'deki kuzey rezerv alanında 2067 konut ve 83 dükkanın inşasını başlatıyoruz. Açılış ve temel atmalarla toplam 6635 konut ve 201 dükkandan oluşan dönüşüm projesini hayata geçiriyoruz. Konut ve dükkanların hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum.

1.5 milyonluk konut yapılacak

Çok daha büyük dönüşüm projesi başlatıyoruz. Her biri 500'er bin konuttan oluşan 3 ayrı projeyi hayata geçirmektir. Birincisi Avrupa yakasındaki rezerv alanlarımızda 500 bin konut yapmaktır. İkincisi Asya yakasında 500 bin konut yapmak. Üçüncüsü buralara taşıyacağımız nüfusla epeyce seyrelteceğimiz yerleşim yerlerinde 500 bin konutu yerinde dönüştürmektir. 6 milyon İstanbulluyu güvenli yuvalara kavuşturmuş olacağız. Şehrin trafiğini rahatlatacağız. Esenler projesi rezerv alanlardaki 100 bin konutluk dönüşümün ilk adımıdır. Bugün İstanbul'daki dönüşümün miladi olarak görüyoruz.

Kentsel dönüşüm maliyetinin yarısı devletten

İlk müjde, Kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyası. Riskli yapı tespiti yaptıranlar ister yerinde ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerin maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız. 100 metrekare büyüklüğünde 2+1 evini yapmak isteyen vatandaşın önüne 1,5 milyon maliyet çıktı, 750 bin lirasını hibe olarak vereceğiz. Kalan 750 bin lirayı vatandaş kendisi koyacak ve hemen evini yenileyebilecek. Devletin karşılayacağı kısım 120 m2 için 3+1 için ev için 1,8 milyonun yarısına tekabül eden 900 bin lira olacak. Borçlanacaksa vatandaş ona da çeşitli kolaylıklar sağlayacağız. 0,79 faizle 10 yıl vadeli kredi kullanabilecek. Yüzde 10'u peşin kalanı 10 yıl vadeli olarak ÜFE/TÜFE memur artış oranından yüksek olmayacak şekilde borcunu ödeyebilecek. 750 bin liralık aylık taksit 5625 lira, 900 bin lira için aylık taksit 6750 lira olacak. Cebinde birikmişi olmayan vatandaş güvenli yuva sahibi olabilecek.

0.74 faizle 1 milyon 250 bin lira kredi

Tüm bu dönüşümlerin TOKİ güvencesiyle gerçekleştirilecek, herhangi istismara yer bırakmayacağız. Parsel bazlı dönüştürmek isteyenlere 0,74 faizle 1 milyon 250 bin lira kredi kullandıracağız. Hibe ve krediyle devlet milletin yanındadır. Kampanyayı İstanbul'dan başlatıyoruz. Amacımız bu şekilde İstanbul'da dönüşüm ihtiyacı olan 1,5 milyon konuttan 300 binini 200 bini yerinde 100 binini rezerv alanlarda olmak üzere bir yıl içinde tamamlamaktır. 5 yıl içerisinde İstanbul'da depreme dayanıksız ev bırakmayacağız. Önümüzdeki Çarşamba günü başvurular başlayacak. Kampanyanın detaylarını bakanlık duyuracak.

Kira yardımı 5 bin 250 liraya yükseldi

İkinci müjdemiz kira yardımlarıyla ilgili. İstanbul'da kira yardımlarını 3500 liradan 5250 liraya yükseltiyoruz. İster kira yardımından yararlanılacak ister kredi kullanıp evini yenileyebilir. Ayrıca kura çekimleri devam eden ilk evim kapsamındaki 50 bin konut ve arsanın da şimdiden hak sahiplerine hayırlı olmasını temenni ediyorum.