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Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 19 kişi yakalandı!

Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 19 kişi yakalandı!

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla sızmaya çalışan 19 kişinin yakalandığını açıkladı. Şahıslardan 2'sinin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize sızmaya çalışan 19 şahıs, Edirne'deki Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." açıklamasında bulundu.

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