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Ünlü sunucu Zuhal Topal hastaneye kaldırıldı! Sağlık sorunuyla ilgili bilgi var

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Ünlü sunucu Zuhal Topal hastaneye kaldırıldı! Sağlık sorunuyla ilgili bilgi var

Zuhal Topal, hastaneye kaldırıldı. Ünlü sunucunun hastane odasından yaptığı paylaşıma 'geçmiş olsun' mesajları yağdı. Serum takıldığı görülen Zuhal Topal, yaşadığı rahatsızlıkla ilgili sevenlerine bilgi verdi.

Ünlü sunucu Zuhal Topal hastaneye kaldırıldı! Sağlık sorunuyla ilgili bilgi var

Ünlü sunucu ve oyuncu Zuhal Topal, geçtiğimiz günlerde ailesiyle Dubai'ye tatile gitmişti.

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Ünlü sunucu Zuhal Topal hastaneye kaldırıldı! Sağlık sorunuyla ilgili bilgi var

Tatilinden kareler paylaşan Topal, sevenlerinin beklemediği bir paylaşımda bulundu.

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Ünlü sunucu Zuhal Topal hastaneye kaldırıldı! Sağlık sorunuyla ilgili bilgi var

Zuhal Topal, hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Zuhal Topal, hastane odasından fotoğrafını paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

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Ünlü sunucu Zuhal Topal hastaneye kaldırıldı! Sağlık sorunuyla ilgili bilgi var

"Boğaz enfeksiyonu geçiriyorum"

"Bayram mesajlarınıza ve aramalarınıza cevap veremiyorum boğaz enfeksiyonu geçiriyorum, bu bayramı da böyle geçirmek kısmetmiş.

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