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Elon Musk'ın serveti bir günde 13 milyar dolar eridi

Elon Musk'ın serveti bir günde 13 milyar dolar eridi

Tesla'nın hayal kırıklığı yaratan ilk çeyrek bilançosu, Twitter'da "mavi tik"in kaldırılması ve SpaceX roketinin patlaması sonucu Elon Musk'ın serveti bir günde 13 milyar dolar eridi.

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Tesla, SpaceX ve Twitter'ın sahibi Elon Musk’ın serveti, son 24 saatte 13 milyar dolar eridi. Tesla ilk çeyrek sonuçlarıyla yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı. Geçen yıl 3,32 milyar dolar olan Tesla’nın ilk çeyrekteki net geliri yüzde 24 düşüşle 2,51 milyar dolara indi.

Şirketin hisse başı karı ise 0,95 dolardan 0,73 dolara düştü. Tesla’nın bilançosu sonrası borsadaki hisseler sert geriledi.

Twitter ve SpaceX’teki gelişmeler de düşüşü tetikledi. Elektrikli otomobil üreticisinin hisseleri ise 20 Nisan'da yüzde 9,75 düşüşle 162,99 dolara indi.

Starship havada patladı

Öte yandan Elon Musk’ın sahip olduğu SpaceX şirketinin "dünyanın en güçlü uzay roketi" olarak nitelenen roketi Starship, geçen haftaki ertelemenin ardından dün fırlatıldı ancak birkaç dakika sonra patladı.

ABD'nin New York kentindeki Özgürlük Anıtı'ndan daha büyük olan 120 metre uzunluğundaki dev roket, SpaceX’in Teksas’taki Starbase üssünden başarıyla fırlatılmıştı. Yılladır hazırlığı yapılan fırlatma sonrası yaşanan sevinç birkaç dakika sonra yerini hayal kırıklığına bıraktı. Mürettebatsız roket, fırlatmadan 4 dakika sonra yörüngeye ulaşamadan infilak etti.

Twitter'da "mavi tik" kararı kayıpları hızlandırdı

Öte yandan Musk, Twitter’da kullanıcılarını kızdıracak bir adım attı. Ünlü milyarder tarafından satın alınan sosyal medya platformu Twitter’da, "mavi tik" kaldırıldı. Sosyal medya platformu, Blue kullanıcısı olmayan doğrulanmış hesapların mavi tiki kaldırılırken Twitter Blue için aylık 8 dolar ücret ödemeyen çok sayıda kuruluş ve ünlü ismin doğrulanmış onay işaretleri silinmiş oldu.

Musk’ın üç büyük şirketinde yaşanan olaylar borsadaki hareketleri tetiklerken ünlü milyarderin serveti de sert geriledi.

Musk’un serveti en çok Tesla hisselerindeki hareketlerden etkilenerek 24 saat içerisinde 13 milyar dolar eridi. Bu kayıp, yılın en büyük düşüşü oldu.

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