Rusya'da camiler bayram namazında doldu taştı: Moskova'da tekbir sesleri

Rusya'nın başkenti Moskova'da camilere sığmayan binlerce Müslüman, Ramazan Bayramı namazını sokaklarda kıldı. Namaz sonrası Müslümanlar, Moskova sokaklarında tekbirlerle yürüdü.

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İslam alemi Ramazan Bayramı'nı bugün karşıladı. Bayramın ilk gününde tüm dünyada Müslümanlar camileri doldurdu.

Camilerin dolduğu ülkelerden birisi ise Rusya oldu.

Müslümanlar camilere akın etti

Sabahın erken saatlerinden itibaren Moskova Merkez Camisi başta olmak üzere başkentteki Anıt Camisi ve Tarihi Cami'ye Müslümanlar akın etti.

Moskova bölgesinde 30'dan fazla noktada bayram namazının kılınması için özel alan hazırlandı.

Camilere sığmadılar

Başkentteki camilerde namaz kılmak isteyenler, çevredeki metro istasyonları ve caddelerde yoğunluk oluşturdu.

Camilere sığmayan binlerce kişilik cemaat, güvenlik nedeniyle trafiğe kapatılan metrelerce uzunluktaki caddelere, sokak aralarına ve parklara taştı.

Sokaklarda namazlar kılındı

Polisin güvenlik önlemleri aldığı caddelerde Müslümanlar, sokaklarda uygun buldukları yerlerde seccadelerinin üzerinde bayram namazına durdu.

Moskova Merkez Camisi'nde Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin, hutbe okudu ve bayram namazını kıldırdı.

Moskova sokaklarında tekbir sesleri

Namaz sonrası binlerce Müslüman, Moskova sokaklarında tekbirlerle yürüyüş gerçekleştirdi.

Putin mesaj yayınladı

Gaynuddin, cemaate Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ve Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin'in Rusya'daki Müslümanlara yönelik kutlama mesajını okudu.

Moskova Merkez Camisi'ndeki bayram namazı ve okunan hutbenin kaydı kısa süre sonra Rossiya-1 devlet kanalında yayınlandı.

Rusya Müslümanları, başta Vladivostok, Ufa, Kazan, Grozni olmak üzere ülkenin diğer şehirlerinde de bayram namazını kıldı.