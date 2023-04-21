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Meral Akşener ve İmamoğlu’na ayakkabı tepkisi

Meral Akşener ve İmamoğlu’na ayakkabı tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Hatay’ın Samandağ ilçesinde bulunan Hz. Hızır Türbesi'ne ayakkabı ile girmesi tepki çekti. Vatandaşların uyarısının ardından Akşener ayakkabılarını çıkarttı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan ve rivayete göre Hazreti Hızır ile Hazreti Musa'nın buluştuğu yer olarak bilinen Hz. Hızır Türbesi'ni ziyaret etti.

Tepki çeken görüntüler

İlçe halkı için önem arz eden türbeye Akşener, İmamoğlu ve beraberindekiler ayakkabıları ile girince diğer ziyaretçiler tarafından uyarıldılar. Uyarıları dikkate alan Akşener, ayakkabılarını çıkararak korumalarına verdi. Çekilen görüntülerde türbe görevlileri ve diğer ziyaretçilerin ayakkabı ile içeriye girenleri uyardığı gözlendi. Öte yandan ziyaret sırasında türbe içinde slogan ve zılgıt atılması, türbenin adeta miting alanına çevrilmesi ise tepki çekti.

Türbe ziyareti sonrasında Akşener ve İmamoğlu Samandağı halkına seslenmek üzere miting alanına geçti. Türbede kirlenen halılar ise görevliler ve vatandaşlar tarafından yıkanarak temizlendi.

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