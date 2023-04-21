Naci Görür'den kentsel dönüşüm projesine ilk yorum! Hem 'olumlu' dedi hem de 'sakıncalı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentsel dönüşümle ilgili iki müjdeyi birden duyurdu. Herkesin merak ettiği detaylar TOKİ Başkanı Ömer Bulut açıkladı. Gündem olan projeler ses getirirken Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

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6 Şubat'tan meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan büyük depremlerin ardından Türkiye'de deprem hazırlıkları hızlandı. Büyük depremin ardından herkes olası bir İstanbul depreminde yaşanacaklara odaklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamayla İstanbul'da kentsel dönüşümde uygulanacak iki müjdeyi paylaştı. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün yeni projeler için kullandığı ifadeler ise dikkat çekti.

"Yarısı bizden" kampanyası ve kira yardımları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentsel dönüşümde ülke genelinde bir seferberlik başlatıldığını söyleyerek, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"nı anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da kira yardım tutarının 3 bin 500 liradan 5 bin 250 liraya yükseltildiğini açıkladı. Yarısı Bizden kampanyasının detaylarını anlatan Erdoğan, "Mesela 100 metrekare büyüklüğünde 2 oda bir salon evini yeniden yapmak isteyen vatandaşın 1.5 milyon lira bir maliyet çıktı. Bunun 750 bin lirasını biz hibe olarak vereceğiz. Kalan 750 bin lirasını vatandaşımız kendisi koyacak ve böylece hemen evini yenilebilecek. Devletin karşılayacağı kısım 120 metrekare büyüklüğündeki 3 oda bir salon büyüklüğündeki ev için ise 1.8 milyon liranın yarısına tekabül eden 900 bin lira olacak. Vatandaş borçlanacaksa ona çeşitli kolaylıklar sağlayacağız. Örneğin yüzde 0,79 faizle 10 yıl vadeli kredi kullanabilecek. Veya yüzde 10’unu peşin kalanı 10 yıl vadeli olarak ÜFE/TÜFE memur artış oranından düşük olanını aşmayacak düzeyde güncellenecek rakamlarla borcunu ödeyebilecek" ifadelerini kullandı.

Naci Görür'den dikkat çeken paylaşım

Yerbilimci Porf. Dr. Naci Görür, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını dinlediğini belirterek sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı;

İstanbul’daki yapı stokunun deprem dirençli hale getirilmesi için daha işlevsel bir yol seçmişler. KİPTAŞ da olduğu gibi, dönüşüm için vatandaşlar da başvurabilecekler. Ayrıca binanın dönüşüm masrafının yarısını da devlet veriyor. Bütün bunlar olumlu gelişmeler. Bu uygulamalara hız vermek gerekir. Yalnız, TOKİ Başkanının konuşmasında rezerv alanında inşaatların yapılacağından ve yapılmakta olduğundan bahsetti. Bu sakıncalı. Deprem bekleyen kentte nüfus ve bina yoğunluğunu artırır. İstanbul’da artık imara müsaade etmemek lazım.

Hükümetimizin deprem dirençli evler için bugün açıkladığı bu çalışma öncelikle İstanbul’da beklenen depremde çok ağır hasar alacak/çökecek 97 bin bina için yapılmalıdır.