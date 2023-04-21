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Fatih Portakal'ın geçmişte Karadeniz gazıyla ilgili söylediği sözler unutulmadı

Fatih Portakal'ın geçmişte Karadeniz gazıyla ilgili söylediği sözler unutulmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz gazıyla ilgili verdiği müjdeler Fatih Portakal'ı rahatsız etmişti. Portakal'ın geçmiş yıllarda Karadeniz gazıyla ilgili söylediği alaycı sözler tekrar gündem oldu.

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Türkiye, enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak için azimle devam ettirdiği çalışmaları sonuca ulaştırdı.

35 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayacak ve mayıs ayında evlerde kullanılmaya başlanacak Karadeniz gazında mutlu sona dün akşam ulaşıldı.

Zonguldak’ın 170 kilometre açıklarında 2020 yılında keşfedilen ve denizin 2.200 metre altındaki Deniz Tabanı Üretim Tesisi'nden boru hatlarıyla 30 saatlik yolculuk ile yüzlerce test aşamasından geçerek Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisi'ne ulaşan Karadeniz Gazı resmen sisteme aktarılmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı tören ile sisteme resmen aktarılan yerli gaz ile Mayıs ayı doğal gaz faturalarının silineceği açıklandı.

12 ay boyunca da 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketiminde kullanılan doğal gazdan ücret alınmayacağı bildirildi.

Fatih Portakal çıkarılan gazdan rahatsız oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara müjdeleri sıralarken bazı kesimler verilen müjdelerden rahatsızlıklarını dile getirdi.

O isimlerden birisi de muhalefetin gazetecisi Fatih Portakal...

Paylaşımı tepki topladı

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fatih Portakal verilen müjdelerden rahatsız olarak şu ifadeleri kullandı:

Az kaldı. Sırada, 'Bir ay kiraları devlet karşılıyor' vaadini duyacağımızı düşünüyorum. Ha gayret!

Fatih Portakal'ın Karadeniz gazıyla ilgili duyduğu rahatsızlığın sadece bu paylaşımla sınırlı olmadığı ortaya çıktı.

Portakal'ın geçtiğimiz sene yaptığı yayında kullandığı alaycı sözler tekrar gündeme geldi.

"Bizim siyasetçiler gaza getirmeyi sever"

"Bizim siyasetçiler gaza getirmeyi sever" söyleminde bulunan Fatih Portakal şu sözleri sarf etmişti:

2023’ün ilk çeyreğinde Karadeniz’de bulduğumuz gaz geliyor hayırlı olsun millete tabiki çok doğru söylüyorsunuz. İnşallah vatandaş gazla çalışmıyordur. Gaza inanmayın gaza da gelmeyin. Bizim siyasetçiler gaza getirmeyi sever.

Daha sonra sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam eden Portakal yaşadığı yerde doğalgazın olmadığını belirterek bedava kullanım hakkını istedi.

Portakal paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İyi de arkadaş yaşadığım yerde dgaz yok. Elektrikle ısınıyoruz. Çok yerde odun ve kömür sobası var. E bize ne kıyak geçilecek? Müjdeler olsunu duymak istiyorum.

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