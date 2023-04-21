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Galatasaray'a Firmino'dan kötü haber!

Galatasaray'a Firmino'dan kötü haber!

Liverpool'un kadroda düşünmediği ve Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Roberto Firmino'ya Barcelona talip oldu. Katalanlar, Brezilyalı yıldıza yüksek bir teklifte bulundu. Başarılı futbolcunun bu teklifi reddetmesi beklenmiyor.

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Süper Lig'de yaptığı yıldız transferlerle şampiyonluğa koşan Galatasaray, yeni sezondaki transfer hedeflerinden biri olan Roberto Firmino için önemli bir rakiple karşı karşıya geldi. İngiliz basınında yer alan habere göre, Barcelona, Brezilyalı futbolcunun transferi için devreye girdi.

Ekonomik durumu nedeniyle özellikle bonservisi elinde olan isimlere yönelen Barcelona'nın, Liverpool ile sözleşmesi8 biten Brezilyalı futbolcuya yüksek bir teklifte bulunduğu aktarıldı.

Ayrılacağını açıklamıştı

8 sezondur İngiliz devinde forma giyen Roberto Firmino, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada sezon sonunda sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılacağını açıklamıştı.

İngiliz deviyle bu sezon toplamda 33 karşılaşmada forma giyen Brezilyalı yıldız, söz konusu mücadelelerde 11 gol atarken 5 de asist yaptı.

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