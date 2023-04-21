İnce ve Oğan, Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı girişimlerine sessiz kalmadı

Adıyaman'da Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı girişimlerine, Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ve Sinan Oğan'dan tepki geldi.

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Adıyaman'da temaslarda bulunan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 3 kez saldırı girişiminde bulunuldu. Yaşananların ardından Kılıçdaroğlu programını iptal etmek zorunda kaldı.

"Kılıçdaroğlu'nun nazik dilini takdir ediyorum"

Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan saldırı girişimini kınayarak Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti. Twitter hesabındaki paylaşımında Oğan, şunları söyledi: "Halkımızın son derece kutuplaştırıldığı, nefret dilinin inşa edildiği bir toplum olduk. Bu dili tekrar ahlaklı bir siyasi dile çevireceğiz. Bugün yaşanan olay için Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisinin nazik dilini takdir ediyorum."

"Savaşa değil seçime giriyoruz"

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de olaya tepki gösterdi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Muharrem İnce, provokatif eylemleri kınadığını belirtti. İnce, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Adıyaman'da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik gerçekleştirilen provakatif eylemleri doğru bulmuyorum ve kınıyorum. Unutmayalım, savaşa değil seçime giriyoruz. Bu süreç namertçe değil mertçe ilerlemeli."