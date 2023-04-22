AK Parti'nin Bahçelievler'deki seçim bürolarına silahlı saldırı

AK Parti Bahçelievler Kocasinan İrtibat Bürosu ile Kuleli Seçim Bürosuna motosikletten ateş açıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe peş peşe gerçekleşen saldırıları sert bir şekilde kınadı.

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İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Kocasinan Mahallesi'nde bulunan AK Parti'nin seçim irtibat bürosuna motosikletli şahıslar tarafından ateş açıldı. Daha sonra Bahçelievler'deki Kuleli Seçim İrtibat Bürosuna silahla 4 el ateş açıldı.

Polis ekipleri tahkikat başlattı

Saldırı esnasında AK Parti teşkilatına mensup kişilerin seçim bürosunda bulunduğu ancak ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Saldırının ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

"Can kaybı ve yaralanma yaşanmaması en büyük tesellimiz"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe saldırı hakkında sosyal medya hesabından, "Bahçelievler Kocasinan İrtibat Büromuz önünde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini şiddetle kınıyor, konunun hukuk karşısında takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum. Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmaması en büyük tesellimiz." açıklamasında bulundu.

Kabaktepe, "Bizler bu saldırılara fırsat vermeyecek ve hemşehrilerimizle tam bir demokrasi havası içerisinde buluşmaya devam edeceğiz." sözlerini kaydetti.

"Millete hizmet davamıza devam edeceğiz"

AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Fatih Tuna ise, saldırıyı lanetlediğini belirterek "Kocasinan merkez mahallesi seçim irtibat büromuzun önünde, büromuzda dava arkadaşlarımız bulunduğu esnada kimliği belirlenemeyen motosikletli iki şahıs havaya ateş açarak uzaklaşmıştır. bu menfur hadiseyi en şiddetli şekilde lanetliyorum. Cumhurbaşkanımızın izinde bir tehdite ve korkutmalara prim vermeden, millete hizmet davamıza devam edeceğiz. Bu vesile ile Kocasinan Merkez Mahallesi teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." açıklamasında bulundu.

Son 2 günde 3'üncü saldırı

Adana'nın Çukurova ilçesinde 20 Nisan'da AK Parti ilçe binasına silahlı saldırı düzenlenmişti. Huzurevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki partinin ilçe başkanlığı binası önüne elinde pompalı tüfekle bir şüpheli binaya ateş etmişti. Saldırgan polis ekiplerince yakalanmıştı.