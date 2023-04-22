Kapalıçarşı'dan kim dolar topluyor? Ekonomist Atilla Yeşilada'dan Kapalıçarşı uyarısı

Son günlerde Kapalıçarşı'da sık sık tekerlekli demir kasalarda döviz de altın alım satımı yapıldığına ilişkin görüntüler tartışma konusu oldu. Ekonomist Atilla Yeşilada, “Yakında Kapalıçarşı'ya da müdahale beklenebilir, döviz büfelerine komisyon kuralı gibi kısıtlamalar gelebilir" dedi.

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Merkez Bankası (TCMB) ve ekonomi yönetiminin döviz alımını azaltmaya yönelik adımları döviz işlemlerinin bankalardan Kapalıçarşı'ya kaymasına yol açtı. Sözcü gazetesine konuşan ekonomist Atilla Yeşilada, dövizde oluşan ikili kur düzeninin risklerine dikkat çekti.

Merkez dövize tavan koyunca...

Yeşilada, Merkez Bankası'nın bankaların İnterbank'tan alabilecekleri dövize tavan koymasının ‘bireylerin ve şirketlerin döviz almasına yasak' anlamına geldiğine dikkat çekerek, böylelikle şirketler dışında bireylere de artık sermaye kontrollerinin gündeme geldiğini söyledi.

Seçmen rahatsız olmasın diye...

Yeşilada, TCMB'nin yazılı olmayan sözlü kararlarla kapalı kambiyo rejimine dönüldüğünü ifade ederek, “Seçmen rahatsız olur diye mertçe değil, arka kapıdan yapılıyor” dedi.

Döviz bürolarına kısıtlama gelebilir...

Yeşilada, “Yakında Kapalıçarşı'ya da müdahale beklenebilir, döviz büfelerine komisyon kuralı gibi kısıtlamalar gelebilir. 70'lerdeki eş dost vasıtasıyla dolar arama günlerine geri dönebiliriz. O kadar mafya bir yöntemki kural koymuyor, sözlü…” diye konuştu.