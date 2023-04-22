Altın fiyatları için çıldırtan tahmin! 22 Nisan 2023 gram altında düşüş var alım yapacaklara kritik uyarı

22 Nisan 2023 altında yükseliş mi var düşüş mü merak ediliyor. Bugün gram altın ne kadardan alınıyor? Piyasa uzmanı İslam Memiş yeni rekorlara işaret etti, altın alacakları da uyardı...

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Altın fiyatlarında bugün düşüş var. Geçtiğimiz haftalarda 1300 lirayı gören gram altın bugün 1236 liradan alıcı buluyor. Altın alacaklar ise beklemeli...

22 Nisan altın fiyatları! gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?

Gram altın alış 1.236,32 satış 1.237,14

Çeyrek altın alış 2.168,00 satış 2.235,00

Yarım altın alış 4.337,00 satış 4.441,00

Cumhuriyet altını alış 8.647,00 satış 8.853,00

Analistlerden altın yorumu

Analistler, küresel bazda merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerin altının ons fiyatında oynaklığı artırdığını söyledi.

İslam Memiş'ten önemli uyarı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tv100'de kaleme aldığı yazısında iki tür yatırımcı olduğunu söyledi ve şunları kaydetti:

İki tür yatırımcı var:

1- Elinde altın bulunduran

2- Alım için geciken yeni alacaklar

Elinde altın bulunduran yatırımcı kesinlikle satış için acele etmemeli.

Yıl içinde yeni rekorlar göreceğiz. Bin 450-bin 550 lira seviyeleri gibi. Almayı ihmal etmiş yatırımcı ise piyasaların normalleşmesini beklemeli.

Daha alt seviyelerden alım fırsatları bulacaktır.

Piyasalarda fırsatlar bitmez.

Uzun vadeli yatırımcı olun.

Kısa vadedeki dalgalanmalar, tuzak fiyatlamalardır.

Fiyata değil, miktara odaklanın.