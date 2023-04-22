Civciv yüklü kamyona arkadan çarptı! Aracın yarısı yok oldu ölenler var
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Uşak’ta civciv yüklü kamyona arkadan çarpan otomobil hurdaya dönerken araç içerisindeki 2 kişi hayatını kaybetti. İşte kaza sonrası otomobilin hali...
Uşak’ın Eşme ilçesinde henüz sürücüsü belirlenemeyen otomobil R.M. idaresindeki civciv yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobildeki Nasuh Turan ve Nazif Turan yola savruldu.
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Yola savrulan 2 amcaoğlunun hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından cenazeler Eşme Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken olaya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatıldı.
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İşte kaza sonrası otomobilin hali...
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