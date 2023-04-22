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Kiracılara müjde! 1 Temmuz'da sona eriyordu yüzde 25 zam sınırı devam edecek...

Kiracılara müjde! 1 Temmuz'da sona eriyordu yüzde 25 zam sınırı devam edecek...

Fahiş kira fiyatı artışları sonrası yüzde 25 sınırlama getirilmişti. Kira artışı düzenlemesi için yeni gelişmeyi Bakan Murat Kurum duyurdu. 1 Temmuz'da sona erecek düzenleme..

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Değişen ekonomik koşullar ve bazı vicdansız ev sahiplerinin fahiş kira fiyatı artışlarının ardından gösterilen tepkiler sonucu iktidar, kira fiyatları için düzenlemeye gitmişti. Kira fiyatı artışları için yüzde 25 sınırlama getirilmişti fakat buna rağmen kira artışları yine fahiş şekilde artmıştı. Sadece kısıtlı oradan ev sahipleri bu sınırlamaya uymuştu.

1 Temmuz'da sona eriyordu...

Konut kira fiyatları için getirilen yasal düzenleme sonucunda kira artış sınırı yüzde 25 olarak açıklanmış bunun tarihi ise 1 Temmuz 2023 olarak ilan edilmişti. Kira artışlarına getirilen sınırlamanın bitiş tarihine 3 ay kalırken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni gelişmeyi duyurdu. Bakan Kurum, bu sürenin uzatılacağını açıkladı.

Bakan Kurum: Yüzde 25 uzatılacak

Düzenlemenin sona erdiği tarih itibarıyla ev sahipleri, sınırlama öncesinde olduğu gibi Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ‘TÜFE 12 ay ortalaması’ dikkate alınarak kiracılara bu oranda zam yapacak. Bakan Murat Kurum, konutlarda kira fiyatı artışını yüzde 25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz'da sona erecek olan düzenlemeyi uzatacaklarını açıkladı.

Vatandaşı koruyacağız...

Konut kira artışını sınırlayan düzenlemenin 2023'ün 7'nci ayına kadar geçerli olduğunu hatırlatan Kurum, 7'nci aydan sonra bunu uzatacaklarını, piyasa şartlarının üzerinde bir ortalama söz konusuysa vatandaşları koruyacaklarını savundu.

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