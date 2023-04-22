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İmalathanede gizemli zehirlenme vakaları! Yürüme yetilerini kısmen kaybettiler sebebi hekzan mi?

İmalathanede gizemli zehirlenme vakaları! Yürüme yetilerini kısmen kaybettiler sebebi hekzan mi?

Tokat'ın Çamlıbel ilçesinde bulunan ayakkabı imalathanesinde 23 işçi zehirlenme belirtileri ile hastaneye kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altında olan işçilerden 6 kişinin durumunun ağırlaştığı öğrenildi.

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Tokat'ın Çamlıbel ilçesinde bulunan ayakkabı imalathanesinde geçtiğimiz aylarda 23 işçi zehirlenme belirtileriyle tedavi altına alınmıştı. Hastaneye başvuran işçilerde; kilo kaybı, uzuvlarda hissizlik ve yürüme gibi şikâyetler bulunuyordu.

Tokat'ta çeşitli hastanelerde tedavi altında olan hasta işçilerin yanı sıra Ankara'da bulunan çeşitli hastanelere sevkler yaşanmıştı. Yaklaşık olarak 38 gündür hastanelerde tedavi altında olan işçilerin belirtilerine kesin tanı belirlenemedi. Hastanelerde tedavi altında olan işçilerden 6 kişinin durumunun ağırlaştığı ve yürüme yetilerini kısmen kaybettikleri öğrenildi.

İşçilerde hekzan zehirlenmesi iddiası

Edinilen bilgilere göre; Hastanelerde tedavi altında olan 23 işçinin zehirlenme nedenin hekzan maddesinden kaynaklı olduğu üzerinde durulduğu iddia edildi. Hekzan maddesi, endüstriyel birçok alanda kullanılıyor. Boya ve boya incelticilerde sıklıkla kullanılan hekzan, ayakkabı imalatında kullanılan yapıştırıcı maddelerin içerisinde de bulunuyor. 

Kronik olarak hekzan maddesine maruz kalmış kişilerin merkezi sinir sisteminde ve iç organlarında kalıcı hasara yol açtığı belirtilmektedir.

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