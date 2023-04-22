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Seçim irtibat bürosuna ateş açıldı! AK Parti'den saldırıya ilişkin ilk açıklama

Seçim irtibat bürosuna ateş açıldı! AK Parti'den saldırıya ilişkin ilk açıklama

AK Parti'nin seçim irtibat bürosuna ateş açıldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Silahlı saldırı girişimini lanetliyoruz. Siyaset kurumuna dönük her türlü taciz, provokasyon ve saldırının karşısındayız." dedi.

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İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Kocasinan Mahallesi'nde bulunan AK Parti'nin seçim irtibat bürosuna motosikletli şahıslar tarafından ateş açıldı.  AK Parti'den saldırıya ilişkin ilk açıklama geldi.

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik "İstanbul’da Bahçelievler Kocasinan İrtibat Büromuz önünde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini lanetliyoruz. Siyaset kurumuna dönük her türlü taciz, provokasyon ve saldırının karşısındayız. Teşkilatlarımız tam bir kararlılıkla seçim çalışmalarına devam ediyorlar." dedi.

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