Tek tek anlattı! 14 Mayıs'ta oy kullanırken nelere dikkat etmek gerekiyor?

- “Vatandaşın, ‘evet’ tercih mührünü oy vereceği siyasi partiye ayrılan alana basması gerekiyor. Yine, Cumhurbaşkanı adayının üstüne basması ve her iki pusulada da herhangi bir yırtık, çizik, iz işareti olmayacak şekilde katlayarak zarfın içerisine koyması lazım. Tamamen yırtılmış olan oyların geçersiz sayılacağı belirtiliyor. İz ve işaret anlamı taşımayan yırtıklar geçersiz oy olarak sayılmıyor.