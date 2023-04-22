Tek tek anlattı! 14 Mayıs'ta oy kullanırken nelere dikkat etmek gerekiyor?
Türkiye 14 Mayıs'ta hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimine gidiyor. Her bir oy çok kıymetli. Her seçmenin sadece bir oy pusulası hakkı var. ‘Ben hata yaptım, tekrar oy pusulası verin’ denilemeyecek. Oy pusulasında herhangi bir yırtık, iz ve işaret olursa o oy pusulası geçersiz sayılacak. Vatandaş oyunun boşa gitmemesi için nelere dikkat etmeli? İşte cevapları...
Türkiye 14 Mayıs’ta gideceği cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde tarihte ilk kez 1 metrelik pusulada oyunu kullanacak. Peki vatandaş oyunun boşa gitmemesi için nelere dikkat etmeli? Hürriyet’e konuşan AK Parti’nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel, dikkat edilmesi gereken noktaları tek tek anlattı. İşte oy kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalar...
- “Vatandaşın, ‘evet’ tercih mührünü oy vereceği siyasi partiye ayrılan alana basması gerekiyor. Yine, Cumhurbaşkanı adayının üstüne basması ve her iki pusulada da herhangi bir yırtık, çizik, iz işareti olmayacak şekilde katlayarak zarfın içerisine koyması lazım. Tamamen yırtılmış olan oyların geçersiz sayılacağı belirtiliyor. İz ve işaret anlamı taşımayan yırtıklar geçersiz oy olarak sayılmıyor.
- İttifak çerçevesi içinde herhangi bir alana basıldığında o oy ittifakın ortak oyu sayılacak. Eğer bir partinin olduğu çerçeveye basıldığında ise o parti için sayılacak.
- Her vatandaşın bir tane oy pusulası hakkı bulunuyor. Oy pusulasında istediği partiye oy veremezse ‘Ben hata yaptım, tekrar oy pusulası verin’ deme hakkı yok.