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Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölenlerin sayısı 50 bin 783'e yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölenlerin sayısı 50 bin 783'e yükseldi

KAHRAMANMARAŞ merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük deprem 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. İçişleri Bakanı Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bin 783 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkilen depremlerde can kaybı 50 bin 783'e yükseldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk'te açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, depremdeki can kaybının 50 bin 783'e yükseldiğini belirtirken burada vefat eden göçmen sayısının ise 7 bin 302 olduğunu açıkladı.

Bakan Soylu, "Başından itibaren Adalet Bakanlığımız, savcılıklarımız, nüfus genel müdürlüklerimiz, köylerde hayatını kaybedip de ilçenin savcısından ölüm raporu almadan defnedilenler var. Burada göçmen olup vefat eden 7302 kişi var. Toplamda vefat sayısı 50 bin 783." dedi.

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