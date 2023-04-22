Anketçiler çıldırdı! İlk turda ne olur? Erdoğan mı 5 puan önde Kılıçdaroğlu 10 puan fark mı atıyor? İşte son anketler...

Türkiye 14 Mayıs 2023 Pazar günü cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için sandık başında olacak. Seçim yaklaştıkça siyasi partiler ve cumhurbaşkanı adayları kadar anket firmalarının da rekabeti hızlandı. Nisan ayı içerisinde peş peşe açıklanan seçim anketlerinin sonuçları ne diyor? Recep Tayyip Erdoğan mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu mu?.. Muharrem İnce ve Sinan Oğan ne yapar?.. Seçimi ilk turda bitiren anket şirketi yok gibi... Peki partiler arası yarış ne durumda?.. Hangi parti ne kadar oy alıyor?.. İşte Nisan ayı içerisinde açıklanan anketlerin sonuçları...