Anketçiler çıldırdı! İlk turda ne olur? Erdoğan mı 5 puan önde Kılıçdaroğlu 10 puan fark mı atıyor? İşte son anketler...
14 Mayıs seçimlerine günler kala peş peşe açıklanan anketler kafaları karıştırdı. Kimine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyük fark atarken, kimine göre Kemal Kılıçdaroğlu seçimi ilk turda açık ara kazanıyor. 14 Mayıs seçimlerinde bazı partiler ve adaylar kadar anketçilerin çok büyük çoğunluğunun de halkın karşına çıkamayacak hale geleceği siyasetçilerin neredeyse ortak görüşü oldu. Nisan ayı anketlerine göre hangi aday ne kadar oy alıyor? Partilerin ve ittifakların oy oranları ne kadar?
Türkiye 14 Mayıs 2023 Pazar günü cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için sandık başında olacak. Seçim yaklaştıkça siyasi partiler ve cumhurbaşkanı adayları kadar anket firmalarının da rekabeti hızlandı. Nisan ayı içerisinde peş peşe açıklanan seçim anketlerinin sonuçları ne diyor? Recep Tayyip Erdoğan mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu mu?.. Muharrem İnce ve Sinan Oğan ne yapar?.. Seçimi ilk turda bitiren anket şirketi yok gibi... Peki partiler arası yarış ne durumda?.. Hangi parti ne kadar oy alıyor?.. İşte Nisan ayı içerisinde açıklanan anketlerin sonuçları...
Optimar anketine göre Erdoğan 5 puan önde
OPTİMAR Araştırma'nın Başkanı Hilmi Daşdemir, son anket sonuçlarını canlı yayında paylaştı. rakamları paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 5 puan önde. Muharrem İnce ile Sinan Oğan'ın oyları ise yüzde 7.7 olarak eşit çıktı. "Bu rakamları da ilk defa yayında söylüyorum" diyen Hilmi Daşdemir, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 47, Sayın Kılıçdaroğlu yüzde 42, Muharrem İnce 7.7, Sinan Oğan 7.7" dedi.
SONAR anketine göre aradaki fark 2 puan
Hakan Bayrakçı'nın sahibi olduğu SONAR Araştırma'nın Nisan ayı anketine göre cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk turda yüzde 42.8, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 40.9 oy alıyor. Muharrem İnce yüzde 7.1 alırken, Sinan Oğan yüzde 2'de kalıyor.
Sonar anketine ikinci turda Erdoğan kazanıyor
Sonar'ın anketine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikinci turda 48.3 ile ilk sırada yer alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44.4'le ikinci sırada. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise Erdoğan seçimi ilk turda yüzde 52.1 ile ilk turda alıyor. Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.9'da kalıyor.