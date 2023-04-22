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Ceset şoku! Yürüyüş yapan vatandaşlar görüp ihbar etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ceset şoku! Yürüyüş yapan vatandaşlar görüp ihbar etti

ADIYAMAN’da, sabahın erkek saatlerinde boş arazide bir erkek cesedi bulundu. Soruşturma sürüyor.

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Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'da yol üzerinde yürüyüş yapan vatandaşlar boş arazide oturmuş bir vaziyette olan bir erkek cesediyle karşılaştı.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Üzerinde her hangi bir kimlik çıkmayan ve kim olduğu henüz belirlenemeyen 30-35 yaşlarındaki erkek cesedinde darp izlerine rastlandı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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