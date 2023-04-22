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Dengesini kaybedip düşmüştü! Kadir'den acı haber geldi

Dengesini kaybedip düşmüştü! Kadir'den acı haber geldi

ISPARTA’da Darıderesi barajına düşen 23 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı.

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Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte baraj kenarına giden Kadir Yalçın (23) dengesini kaybederek suya düştü.  İhbarla birlikte bölgeye Jandarma, AFAD ve Isparta Belediyesi Arama Kurtarma (ISAK) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu 23 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Arkadaşları gözaltına alındı

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken öte yandan, Kadir Yalçın ‘ın arkadaşlarıyla alkol aldığı ve arkadaşlarının da gözaltına alındığı öğrenildi.

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