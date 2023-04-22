Seçimin kaderini onlar belirleyecek! Anketlerde hesaba katılmıyorlar ama çok kalabalıklar

Türkiye 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine gidiyor. Seçim için geri sayım sürerken Euronews'ten dikkat çeken bir analiz geldi. Euronews seçimin kaderini belirleyebilecek seçmen grubunu açıkladı.

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Türkiye gibi düya da 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin sonucunu merak ediyor. 2023'ün en önemli olaylarından birisi olarak gösterilen seçimin nabzını tutan pek çok televizyon ve gazete sık sık Türkiye seçimlerini manşetlerine taşıyor.

Türkiye'yi mercek altına alan Euronews dikkat çeken bir analiz yayınladı. Geçmiş Cumhurbaşkanlığı seçimini de mercek altına alan Euronews, seçimin kaderini belirleyebilecek seçmen grubunu açıkladı. 'Avrupa'daki Türk seçmenler Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde nasıl bir rol oynayabilir?' başlığı ile okurlarının karşısını çıkan Euronews şu değerlendirmede bulundu;

Seçmenlerin yüzde 5.3'ü yurtdışında

'Türk vatandaşları, 14 Mayıs'ta yeni cumhurbaşkanını seçmek için oy kullanacak. Seçmenlerin tahmini yüzde 5,3'ünün yurt dışında oy kullanmak için kayıtlı olması nedeniyle, görevdeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki sıkı yarışın sonucunun belirlenmesinde Türk gurbetçilerin rolü çok önemli olabilir.'

Özellikle Almanya'daki seçmenin niyeti...

Anketlerin iki adayı neredeyse başa baş gösterdiğini yazan Euronews, söz konusu anketlerin ağırlıklı olarak Avrupa'da ve özellikle Almanya'da bulunan Türk seçmenlerin olası niyetlerini hesaba katmadığına dikkat çekti.

'Avrupa'daki Türk seçmenler yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son sözü söyleyebilir mi?' sorusunu soran Euronews bir önceki seçimi mercek altına aldı. 2018 seçimlerinde 3.04 milyon Türk vatandaşının yurt dışında oy kullanmak üzere kayıt yaptırdığını hatırlaran Euronews bu kişişerin yarısının oy kullandığını belirtti.

2018'de ezici çoğunlukla 'Erdoğan' dediler

Seçim sonucunu inceleyen Euronews 'Avrupa'daki Türk seçmenler, 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ezici bir çoğunlukla Erdoğan'ı destekledi' dedi. Haberde Edoğan'ın Almanya'da %64, Fransa'da %63, Hollanda'da %72, Belçika'da %74 ve Avusturya'da %71 oy aldığına vurgu yapıldı.

Euronews ayrıca anket sonuçlarının seçimin ikinci tura kalacağını işaret ettiğini yazdı.