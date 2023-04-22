Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza! İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı

BOLU'dan gelen son dakika haberine göre, Bolu Dağı Tüneli istikametinde yaşanan zincirleme kaza nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı. Kazada yaralanan olmazken araçlar kullanılamaz hale geldi. Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrardan eski seyrine döndü.Abone ol
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti, zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Otoyolun İstanbul istikameti Bolu-Düzce il sınırında 1 tır ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Kaza nedeniyle tünelin İstanbul istikametini ulaşıma kapatan ekipler, trafiği tünelin Bolu girişi ve Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirdi.
Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla bir saat boyunca kapalı olan trafik tekrardan eski seyrine döndü.