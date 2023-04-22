BIST 5.012
DOLAR 19,40
EURO 21,25
ALTIN 1.237,71
HABER /  GÜNCEL

İstanbul’da trafik kilitlendi! Bayramda bu neyin trafiği isyanı...

İstanbul’da trafik kilitlendi! Bayramda bu neyin trafiği isyanı...

Ramazan Bayramının ikinci günüde de İstanbul'da trafik durma noktasına geldi. 3 günlük bayram tatili nedeniyle İstanbullular şehirde kaldı. Güzel havayı gören bayram tatilindeki İstanbullu kendini trafiğin içine attı.

Abone ol

İstanbul’da bayram tatilinde güzel havayı bilen kent sakinleri yollara döküldü, trafikte yüzde 70’i aşan yoğunluk yaşandı. Özellikle şehir dışından gelen araç yoğunluğu dikkati çekiyor. İBB Trafik Haritasında İstanbul'un kırmızı renge büründüğü görüldü.

Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik çift yönlü durma noktasına geldi. Kentin Avrupa yakasında D-100 Karayolu’nda Beylikdüzü-Büyükçekmece, Büyükçekmece-Beylikdüzü, Cevizlibağ-Haliç Köprüsü- Mecidiyeköy, TEM Otoyolu’nda Esenyurt-Avcılar, Yedikule-Aksaray, Küçük Ayasofya-Cankurtaran, Esenler-FSM istikametinde yoğunluk görülüyor.

Öte yandan Avrasya Tüneli ve tarihi yarımada da yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Anadolu yakasında ise Üsküdar Sahil yolu, D-100 Karayolu’nda İçerenköy-Ünalan, Anadolu Otoyolu, Ümraniye TEM Bağlantı Yolu’ndan Çamlık Kavşağı’ndaki yoğunluk da devam ediyor.

Yoğunluğun yaşandığı bir diğer bölge ise Çamlıca – Ataşehir – Kartal güzergahı oldu. İBB Trafik Haritasında saat 14.30'da trafik yoğunluğunun yüzde 70’i aştığı görüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Alevli yemek sunumu faciaya dönüştü! Ölenler ve yaralılar var
Alevli yemek sunumu faciaya dönüştü! Ölenler ve yaralılar var
Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'fotoğraf' tepkisi
Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'fotoğraf' tepkisi
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
CHP'li Özgür Özel, Adıyaman'da yaşananları anlattı! "7-8 kişilik bir grup var, bizi takip ediyorlar"
CHP'li Özgür Özel, Adıyaman'da yaşananları anlattı! "7-8 kişilik bir grup var, bizi takip ediyorlar"
Ceset şoku! Yürüyüş yapan vatandaşlar görüp ihbar etti
Ceset şoku! Yürüyüş yapan vatandaşlar görüp ihbar etti
Çilingir yardımıyla eve girdiler! Gördükleri manzara dehşete düşürdü
Çilingir yardımıyla eve girdiler! Gördükleri manzara dehşete düşürdü
Yunanistan'da panik yaratan deprem! AFAD'dan açıklama
Yunanistan'da panik yaratan deprem! AFAD'dan açıklama
Böyle vahşet görülmedi! Ufacık çocukları cinsel organları burun ve kulaklarını keserek...
Böyle vahşet görülmedi! Ufacık çocukları cinsel organları burun ve kulaklarını keserek...
Eşiyle mesajlaşan akrabasına kurşun yağdırdı!
Eşiyle mesajlaşan akrabasına kurşun yağdırdı!
Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza! İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı
Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza! İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı
Dengesini kaybedip düşmüştü! Kadir'den acı haber geldi
Dengesini kaybedip düşmüştü! Kadir'den acı haber geldi
Seçimin kaderini onlar belirleyecek! Anketlerde hesaba katılmıyorlar ama çok kalabalıklar
Seçimin kaderini onlar belirleyecek! Anketlerde hesaba katılmıyorlar ama çok kalabalıklar