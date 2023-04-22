İstanbul’da trafik kilitlendi! Bayramda bu neyin trafiği isyanı...

Ramazan Bayramının ikinci günüde de İstanbul'da trafik durma noktasına geldi. 3 günlük bayram tatili nedeniyle İstanbullular şehirde kaldı. Güzel havayı gören bayram tatilindeki İstanbullu kendini trafiğin içine attı.

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İstanbul’da bayram tatilinde güzel havayı bilen kent sakinleri yollara döküldü, trafikte yüzde 70’i aşan yoğunluk yaşandı. Özellikle şehir dışından gelen araç yoğunluğu dikkati çekiyor. İBB Trafik Haritasında İstanbul'un kırmızı renge büründüğü görüldü.

Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik çift yönlü durma noktasına geldi. Kentin Avrupa yakasında D-100 Karayolu’nda Beylikdüzü-Büyükçekmece, Büyükçekmece-Beylikdüzü, Cevizlibağ-Haliç Köprüsü- Mecidiyeköy, TEM Otoyolu’nda Esenyurt-Avcılar, Yedikule-Aksaray, Küçük Ayasofya-Cankurtaran, Esenler-FSM istikametinde yoğunluk görülüyor.

Öte yandan Avrasya Tüneli ve tarihi yarımada da yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Anadolu yakasında ise Üsküdar Sahil yolu, D-100 Karayolu’nda İçerenköy-Ünalan, Anadolu Otoyolu, Ümraniye TEM Bağlantı Yolu’ndan Çamlık Kavşağı’ndaki yoğunluk da devam ediyor.

Yoğunluğun yaşandığı bir diğer bölge ise Çamlıca – Ataşehir – Kartal güzergahı oldu. İBB Trafik Haritasında saat 14.30'da trafik yoğunluğunun yüzde 70’i aştığı görüldü.