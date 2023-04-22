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Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'fotoğraf' tepkisi

Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'fotoğraf' tepkisi

İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı’nın düzenlediği bayram kahvaltısı programına katılan Meral Akşener, 'raydan çıkmış bu ülke' sözleri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı’nın düzenlediği bayram kahvaltısı programına katıldı.

Burada bir konuşma yapan Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi. Akşener "Nasıl olur, milletin vergileriyle kurulmuş devletin kamu binaları üzerinde Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Recep Bey'in resmi olur? Onun propagandası olur? Böyle bir ülke olabilir mi?" diye sordu. Akşener şunlar söyledi:

Biz bu devletin bütün ayarlarını bozan sistemin birincisi mutlaka demokrasiyle İYİ Parti mensuplarının çok daha fazla çalışmasıyla demokrasi yoluyla, helal oylarla gitmesini sağlayacağız.

Yaşadıklarımızın üzerimizde bıraktığı bu tecrübemizle biz aynı zamanda bu ülkeyi yeniden inşa edeceğiz. Çünkü devletin hafızası gitmiş. Çünkü ‘devlet eşittir benim' diyen bir kişiyle karşı karşıyayız.

"Böyle bir ülke olabilir mi?"

Nasıl olur, milletin vergileriyle kurulmuş devletin kamu binaları üzerinde Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Recep Bey'in resmi olur? Onun propagandası olur? Böyle bir ülke olabilir mi? Rayından çıkmış bu ülke. 

"Ekonomiyi yönetecek isim karşımda oturuyor"

İnşallah ekonomiyi yönetecek Bilge Yılmaz karşımda oturuyor. Darmaduman edilmiş, bilerek daha da aşağıya ittirilen bu ekonomiyi 30 sene Amerika'da yaşayıp vatandaşlık almamış bir arkadaşımızın yönetmesi için çalışacağız.

En önemli okulda ömür boyu hocasınız ve vatandaşlık almıyorsunuz. Bize milliyetçilik satıyorlar öyle mi? Bize milli ve yerlilik satıyorlar öyle mi? Bizi terör örgütleriyle yan yana getiriyorlar öyle mi? Yarınız başka ülkelerin vatandaşısınız. 

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